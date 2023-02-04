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第六届进口博览会签约参展面积超过20万平方米

2023年02月04日09:48 | 来源：新华社
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从中国国际进口博览局获悉，第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办，目前国家展、虹桥论坛、企业展等各板块筹备工作稳步有序推进。已有500余家企业签约参展企业展，展览面积超过20万平方米。

中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海介绍，第六届进博会将积极创新筹办思路，继续书写开放、合作、创新、共赢的新篇章，为广大展客商深化务实合作搭建有效平台。

中国国际进口博览局副局长刘福学说，第六届进博会将加强境内外路演，积极设计丰富多彩、有吸引力的活动，为广大展客商创造更多面对面交流互动机会；织牢织密合作网，为广大中小企业参展提供更多可能；坚持综合性组展、专业化办展，重点打造创新孵化专区，着力优化能源低碳及环保技术、人工智能、农作物种业等专区，积极筹划光学打印专区；深化精准招商，利用大数据实现展客商精准匹配；办好“进博会走进地方”系列活动，鼓励更多地方在进博会期间整合资源，高质量举办招商引资等配套活动，推动“展商变投资商”；持续推进落实国家出台的各项支持政策，提升各项服务保障和参展参会便利化水平。（记者 周蕊）

(责编：郭思邈、李楠桦)
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