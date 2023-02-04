“客车7582次，陶力站3道停车。”当一列列春运列车安全平稳驶过时，在青藏铁路陶力站的行车室里有这样一位列车“指挥官”在默默守候。

“指挥官”名叫吴广停，作为陶力站的车站值班员，他主要负责调度指挥列车在陶力站的通过、会让和放行。只见，吴广停紧紧盯着电脑屏幕，做了一个出发的手势，同时用鼠标控制着进出站信号机。

“车站是轮班制上班，一个班行车指挥就靠一个人，所以‘手指、眼看、口呼’的标准化指挥步骤一个都不能落下，这样才能最大程度避免犯错。”吴广停向记者解释。

陶力站是青藏铁路的一个四等小站，这里海拔2869米，地处柴达木盆地腹地，东距青海西宁467公里，西离青海德令哈37公里。

1986年一参加工作，吴广停就来到了青藏铁路线，连结员、信号员、助理值班员、车站值班员，什么岗位都待过，是个真正的“老青藏”，更是个“老铁路”，同事们都亲切地称呼他“老吴”。

“今年是我守站的最后一个春运了，绝不能出错！”54岁的老吴笑呵呵地说，他到这个四等小站也有14个年头了。

“车站值班员是铁路行车最劳心费神的工种之一，业务素质要硬，工作作风更要严，春运期间列车发车频次加大、车次增多，更需要对行车的每个细节考虑周全，一个环节考虑不到就会发生风险。”吴广停介绍。

吴广停爱铁路、爱青藏线，也喜欢钻业务，经常利用车站“天窗”时间研究设备的操作特性，在站上的各种应急演练中，他的业务知识与现场实作都是最好的，应变能力和实战水平在线上也是名列前茅。

进入2月份，春运也来到了后半程，青藏铁路返程客流回升，货物运输增长，陶力站的列车通过率也明显加大，据统计，车站日均通过列车达110余列，车站的工作量有增无减，吴广停再次忙碌起来。

“我干了一辈子的铁路，春运过后就要退休回家喽，舍不得朝夕相处的同事，舍不得这身制服，这是我最后一次为春运值班，说什么也要站好这最后一班岗……”日落后的高原小站气温骤降，行车室窗外寒风瑟瑟，伴着点点星光，吴广停许下退休前的心愿。（记者 万玛加 王雯静）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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