2022年，银行业保险业服务实体经济成效如何？金融风险防控形势怎样？银保监会有关部门负责人3日进行了详细解答。

服务实体经济质效持续提升

银保监会有关部门负责人表示，2022年以来，银保监会深入落实国务院稳经济一揽子政策和接续措施，引导银行保险机构加大支持力度，持续提升服务实体经济质效。

银保监会数据显示，2022年全年，人民币贷款新增21.3万亿元，同比多增1.36万亿元，增速为11.1%，银行保险新增债券投资超过11万亿元。

贷款结构方面，2022年，新发放企业贷款超过一半投向民营企业，普惠型小微企业贷款同比增长23.6%。2022年，制造业各项贷款新增4.7万亿元，增量为2021年的1.7倍。

银行业保险业大力支持创新驱动发展战略。截至2022年末，高技术产业贷款余额同比增长26.5%，战略性新兴产业贷款余额同比增长46.6%。2022年，科技保险和首台（套）重大技术装备保险风险保障金额同比增长22%。

银保监会有关部门负责人表示，2023年，将持续提升金融服务实体经济质效，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴，全力支持经济运行整体好转。

支持保障和改善民生

银保监会有关部门负责人表示，2022年，银保监会引导信贷资金继续投入教育卫生领域，持续加强对保障性住房金融支持，积极支持就业创业等。

截至2022年末，教育行业贷款余额同比增长15.1%，卫生和社会工作贷款全年增量为2021年同期的2倍。

数据显示，2022年，保险业风险保障金额同比增长12.6%，保险公司赔付支出1.5万亿元。

服务新市民方面，银保监会有关部门负责人表示，银保监会出台政策措施，推动银行业保险业着力优化新市民金融服务。目前，覆盖新市民的金融产品超3万个。

主要风险指标处于合理区间

银保监会有关部门负责人表示，2022年，银行业保险业主要经营和风险指标均处于合理区间，风险抵御能力整体充足。

数据显示，2022年末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加1699亿元；不良贷款率1.71%，同比下降0.09个百分点。2022年末，商业银行资本充足率为15.17%，较年初上升0.04个百分点；拨备覆盖率为205.85%，持续保持合理水平。

银保监会有关部门负责人表示，“明天系”保险公司风险处置工作正在有序推进。银保监会已批准采取市场化重组和新设机构承接相关保险公司的资产负债等方式，稳妥化解风险，切实保护保险消费者合法权益。

针对异地存款问题，银保监会有关部门负责人表示，经前期监管排查，目前地方中小银行存款业务以本地为主，异地存款占各项存款比例很低，负债稳定性增强，机构本地化经营趋势更加明显。

该负责人表示，地方中小银行应坚守服务当地、服务“三农”、服务小微企业的定位，坚持资金源于当地、用于当地的原则，严格按照监管要求规范互联网存款业务，严禁吸收异地大额个人存款。银保监会将继续深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务，严肃查处高息揽存、违法违规吸收异地存款等行为（包括互联网渠道）。

银保监会同时提醒广大金融消费者，办理存款业务时增强风险防范意识，关注业务渠道是否合法、利率水平是否合理等因素，不要随意委托他人办理存款业务，也不要被高息所诱惑，守护好自己的“钱袋子”。（记者 李延霞）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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