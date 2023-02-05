轻工业产需总体保持平稳
2023年02月05日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月4日电 （记者韩鑫）记者日前从中国轻工业联合会获悉：2022年，轻工业经济总体延续复苏态势，轻工规模以上企业实现营业收入24万亿元，同比增长5.4%；实现利润1.53万亿元，同比增长8.2%，高于全国工业约12个百分点。
产需总体保持平稳。2022年，轻工业生产总体保持平稳，轻工业增加值同比增长2.4%。部分轻工行业增加值较快增长，电池、助动车制造行业增加值增速超过10%，太阳能电池产量同比增长近50%。轻工消费市场整体继续保持增长，轻工十类商品零售额69164亿元，同比增长0.4%。
随着市场需求持续回升，轻工行业活力不断增强。2022年，轻工业营业收入利润率为6.37%，同比提高0.17个百分点。
2022年，轻工商品出口在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，累计出口额9535.4亿美元，占全国出口总额的26.5%，同比增长4.2%。出口新动能快速成长。
《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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