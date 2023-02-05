人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

轻工业产需总体保持平稳

2023年02月05日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月4日电  （记者韩鑫）记者日前从中国轻工业联合会获悉：2022年，轻工业经济总体延续复苏态势，轻工规模以上企业实现营业收入24万亿元，同比增长5.4%；实现利润1.53万亿元，同比增长8.2%，高于全国工业约12个百分点。

　　产需总体保持平稳。2022年，轻工业生产总体保持平稳，轻工业增加值同比增长2.4%。部分轻工行业增加值较快增长，电池、助动车制造行业增加值增速超过10%，太阳能电池产量同比增长近50%。轻工消费市场整体继续保持增长，轻工十类商品零售额69164亿元，同比增长0.4%。

　　随着市场需求持续回升，轻工行业活力不断增强。2022年，轻工业营业收入利润率为6.37%，同比提高0.17个百分点。

　　2022年，轻工商品出口在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，累计出口额9535.4亿美元，占全国出口总额的26.5%，同比增长4.2%。出口新动能快速成长。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
　　人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
让百姓“菜篮子”更丰富 农货“出村进城”销量旺
　　一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部