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药品耗材集采开展5年累计降低药耗费用超4000亿元

（新数据 新看点）

2023年02月05日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月4日电  （记者孙秀艳）记者从日前召开的全国医疗保障工作会议获悉：2022年，国家医保局持续推进药品耗材集采，第七批药品集采平均降价48%，脊柱类耗材集采产品平均降价84%，胰岛素集采中选结果落地，惠及超1000万患者。

　　以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例，每粒平均价格从108元下降到18元，一个治疗周期可节约费用8100元。降血压领域，首次纳入缓控释剂型，硝苯地平控释片降价58%，美托洛尔缓释片降价53%，高血压患者用药负担明显减轻。

　　据介绍，2018年国家医保局组建以来，持续挤压药品耗材虚高价格水分，国家组织集采7批294种药品平均降价超50%，3批4类耗材平均降价超80%；叠加地方联盟集采，累计降低药耗费用超4000亿元。使用集采品种高质量药品的患者比例从50%提高到90%以上。在广大参保群众获得感持续增强的同时，药品“带金销售”的空间持续被压缩，越来越多药品生产企业走上重创新、重质量的发展新路。

　　同时，通过谈判降低新药价格，250种新药平均降价超50%并纳入医保报销，群众更快用上原本用不起的药。目前，国家医保目录内药品数量较2017年新增618种，药品价格指数连续5年下降。

　　2023年，国家医保局将继续开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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