本报记者 章念生 孙广勇

今年年初，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚正式生效。至此，这一全球规模最大的自贸协定生效成员国已增至14个。分析人士认为，RCEP自2022年1月1日生效实施以来，推动成员国间货物贸易成本明显降低，有力促进区域产业链供应链价值链深度融合，大幅提振地区经济复苏信心，为区域乃至全球贸易投资增长注入新动能。

成员国间贸易大幅增长

RCEP涵盖贸易投资自由化便利化的方方面面，其生效实施有效推进了成员国间经贸合作和区域经济一体化，为亚太区域经贸金融合作带来新机遇。

机器飞速运转，生产线开足马力。位于泰国“东部经济走廊”的豪迈（泰国）有限公司（以下简称“豪迈公司”）生产车间内，工人们正加紧生产销往全球的汽车轮胎模具。豪迈公司的供应商来自中国、日本和韩国等国。一年多来，采购原材料的通关效率显著提升，该公司国际市场销售利润不断增长。

同样受益于RCEP的还有长城汽车泰国罗勇工厂。工厂总装车间里，两个泰国小伙子顺着机械臂的导引，熟练地为汽车安装发动机（见图，本报记者章念生摄）。“RCEP生效实施后，汽车零配件进口到泰国更加便捷，公司产能和效益不断提升，我们对未来发展更有信心。”长城汽车东盟区域总裁张佳明说。

根据泰国海关统计，RCEP生效实施后，有3.9万种泰国产品获得关税优惠，其中2.9万种实现零关税。一些生鲜产品的通关时间从以前的48小时缩短至6小时。泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙表示，泰国与RCEP成员国的进出口总值超过泰国外贸总额的50%，RCEP生效实施对泰国与其他成员国之间的贸易提振效果明显。在投资领域，RCEP涵盖的市场和消费者群体非常庞大，“巨大的市场将为RCEP成员国吸引更多域外投资”。

柬埔寨商业部公布的数据显示，2022年上半年，该国对RCEP成员国出口额达32.8亿美元，比上年同期增长近10%。柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉强调，RCEP和柬中自贸协定是促进柬埔寨出口增长的重要因素。“受益于RCEP，我们有更多产品进入其他成员国，开拓了更大市场。从长远来看，这两个自贸协定将持续为柬埔寨经济增长提供助力。”

越南水产品出口也因RCEP而大幅上扬。目前，越南向世界160多个市场出口水产品，其中，对RCEP成员国的出口量占出口总量63%以上。2022年前10个月，越南水产品出口额达95亿美元，同比增长34%。越南工贸部部长阮鸿延表示，RCEP相关规则及其他优惠措施的实施，将促进越南企业原材料供应的多元化和最优化，有利于提高生产率、产品质量和竞争力，拓展新的供应链，促进国际贸易和经济增长。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，RCEP成员国之间具有很强的产业互补特征，RCEP确定的原产地累积规则使得相关产业布局可以更灵活地遵从效率原则，这将有力促进成员国之间的产业链供应链整合。RCEP成员国间直接投资的增长反映出区域内产业链整合的势头不断加强，对区域外经济体也具有强大吸引力，正在吸引越来越多的全球投资。

享惠红利持续释放

去年3月18日，RCEP对马来西亚正式生效。当日，北京福田国际贸易有限公司成为北京市首个享受RCEP框架下马来西亚税收优惠的企业，出口马来西亚的24台卡车，关税税率由30%降为5%，平均每辆卡车减税约4万元人民币，出口竞争力大幅提升。

作为区域经济合作重要参与方，中国高质量实施RCEP。中国商务部联合多部门印发《关于高质量实施〈区域全面经济伙伴关系协定〉（RCEP）的指导意见》，组织RCEP系列专题培训；各地海关不断优化原产地证书签证模式及监管流程；国家市场监管总局与RCEP多个成员国建立固定标准化信息交换渠道……中国与各方携手推进区域经济一体化，不断塑造合作和竞争新优势。据中国海关总署统计，2022年中国与RCEP贸易伙伴的进出口总额达到12.95万亿元，同比增长7.5%，占中国外贸总额的30.8%。

联合国贸发会议秘书长格林斯潘表示，在全球开放程度不断下降、贸易成本不断上升、供应链出现瓶颈的情况下，RCEP为世界经济发展作出积极贡献。在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。

中国商务部表示，将以RCEP为新起点，与更多贸易伙伴商签自贸协定，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络；进一步提高货物贸易、服务贸易和投资市场开放水平，积极参与数字经济、环境保护等新规则议题谈判，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，更好服务构建新发展格局，推动高质量发展。

“中国在RCEP中扮演着重要角色，也是其他RCEP成员国的主要出口目的地。未来中国经济更有力的增长将给RCEP带来更广阔的发展空间。”顾清扬说。

助力地区经济复苏

2022年，中国对RCEP其他成员国进出口增速超过两位数的达8个，其中对印尼、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝进出口增速均超过20%。分析人士指出，RCEP实现了区域内经贸规则协同，加速地区产业链供应链融合，为中国与东盟进一步深化经贸关系提供助力，也为区域经济发展提供强大动能。

“金枕榴莲在中国很受欢迎，也是我们种植的主要品种。”在泰国罗勇府经营榴莲园的差瓦说，2022年以来，泰国企业对华农产品出口时间和成本大为缩减，从水果班列到“榴莲快线”，再到木薯、大米、橡胶等出口，泰中贸易持续增长。“我们将扩大榴莲种植面积，向中国市场销售更多物美价廉的泰国水果。”差瓦对未来满怀憧憬。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，对于东南亚国家来说，RCEP在进一步消除区域内贸易壁垒方面发挥了重要作用。

越南媒体分析认为，RCEP的生效实施为东盟地区在贸易、投资、知识产权、电子商务领域建立起具有约束力的法律框架，营造了更加公平的竞争环境。

柬埔寨商业大臣潘索萨表示，在全球不确定性上升的背景下，保护主义抬头等都对全球经济产生了不利影响。RCEP不仅推动地区经贸恢复增长，也为相关参与者之间加强政策协作提供了空间。

印尼中华总商会总主席张锦雄认为，RCEP整合资金、资源、专业技术和服务，形成一个完整的区域经济合作循环。当前，全球经济增长动能不足，RCEP的实施为推动经贸发展提供了稳定性和有序性，将推动地区经济持续发展。

泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西在接受本报记者采访时表示，RCEP生效有利于推动投资便利化，带动区域内各国相关产业发展，更多企业尤其是中小企业因此获益，这有力促进了泰国及其他东盟国家的经济发展。“RCEP各项规则的进一步落实，将产生更加明显的积极效应，助力亚太经济一体化进程向前发展。”

（本报曼谷2月4日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 03 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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