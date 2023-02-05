原标题：贵州：铁路建设加速度

运输车辆穿梭不停，大型机械精确开挖，施工人员有序作业……春节期间，贵阳至南宁高铁、盘州至兴义高铁、叙永至毕节铁路等多条贵州在建铁路都“不打烊”，超2万名建设者坚守一线，刷新建设“进度条”，努力跑出“加速度”。

在盘兴铁路建设现场，机械轰鸣声不绝于耳，车辆人员往返穿梭，桥梁和路基初具规模。

2月2日一早，叙毕项目中铁十九局项目指挥部办公楼三楼的职工学习室内座无虚席，52名新入场员工正在上培训课。项目指挥部工委书记姜鑫说：“叙毕项目年底开通，时间紧、任务重，一天都耽误不得。春节长假后，我们增加人手抢工期、赶进度，确保如期竣工。”

贵南高铁是“八纵八横”高速铁路主通道之一包海通道的重要组成部分。目前，该项目所属荔波、独山东、都匀东、贵定四站200余名建设者们正全身心投入二次结构及装饰装修等现场施工中。

为抢抓施工进度，中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁三局集团电务工程有限公司联合体项目经理部科学制定施工计划，10天内安装吊柱213根，架设承力索41.52条公里，确保贵南站后精品工程顺利开通。

据沪昆客专贵州公司都匀指挥部指挥长许为农介绍，贵南高铁已进入最后冲刺阶段，目前，全线复产复工率已达98%。项目将逐步加大人员投入，确保建设按期达标，为贵州高质量发展注入强大动能。（本报记者 吕慎 陈冠合）

(责编：乔业琼、陈键)

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