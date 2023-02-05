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西藏山南：高原山村喜分红

2023年02月05日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：高原山村喜分红

春到暖阳照。2月2日一大早，西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村村委会大院里，人头攒动。院中央悬挂的鲜红条幅上“滴新村村集体经济分红”几个大字格外醒目。条幅下面一排长桌，一沓沓崭新的人民币码放整齐，这是滴新村村民和各企业负责人辛勤付出一年的丰硕“成果”。

“要认认真真按照分红表上的金额发放，千万不要出错！”分红现场，身穿节日盛装的滴新村党总支书记扎西多吉一再嘱咐工作人员。

近年来，滴新村创新发展理念，因地制宜发展村集体经济，先后创办了奶牛养殖场、藏香猪养殖场、采石加工厂、农用机械厂、村运输车队等10多个集体经济企业，带动村民就业和增加收入。

2022年，滴新村村集体经济项目创收2300多万元。全村人均收入超3.5万元。分红当天，滴新村群众按照人头分红约460万元、发放劳务工资约720余万元，总计1100余万元。

在分红表上摁了手印、捧得现金的村民拉巴次仁笑得合不拢嘴：“前些年村里没有产业，我们只能外出务工。如今村里集体经济项目多了。今天一家五口光分红就领到了29000元，比去年分红还多了9000元，再加上自己的工资收入，一年家里能有10万余元的进账。”

同样欢欣雀跃的还有来自青海的童焕亲。1995年到乃东区打工的他结识了滴新村村民扎西央宗，两人恋爱结婚，组成家庭，从此他也成为滴新村的一员。童焕亲在滴新村一个企业里面干技术活，工资收入较高，加上分红的钱，一年至少能收入12万元。分红当天，领到钱的他，激动地与妻子讨论着翻盖新房的计划。

作为村集体经济组织——西藏沃玛砻仁机械租赁有限公司的负责人，洛桑旺久也感到非常自豪。今年他们公司为群众兑现了工资101.49万元。据了解，该公司成立于2018年，现有员工25名，均为滴新村村民，下一步，公司将继续发展壮大，促进群众增收。

“分红仪式能更好激发广大群众干事创业的热情，下一步我们乡要继续加大各村集体经济的转型和可持续力度，发挥结巴乡生态资源和产业园区优势，大力发展乡村生态旅游产业，助力乡村振兴。”结巴乡党委副书记、乡长达娃次仁说。（本报记者 杜倩 尕玛多吉 本报通讯员 白玛论珠）

(责编：乔业琼、陈键)
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