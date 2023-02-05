黄 鑫

原标题：5G快速拉动信息消费增长

工信部近日发布数据显示，春节假期，5G移动互联网用户接入流量增势突出，同比增长103%，在移动互联网用户接入流量中占比超四成。

流量的大幅增加，反映出5G正加速融入百姓日常生活，成为拉动新型信息消费的重要动力。工信部数据显示，2022年前三季度，我国信息消费规模超5万亿元，对经济稳增长的作用日益显著。专家预计，到2025年，由5G拉动的信息消费有望超过信息消费市场总规模的60%。

满足信息消费新需求

用5G网络看短视频、在景区通过5G+VR体验沉浸式导航……5G新应用、新业态、新模式不断涌现。

数据显示，春节期间5G网络流量大幅提升，视频类APP活跃度保持领先，高品质网络服务走向千家万户。中国联通集团公司云网运营中心副总经理邢志超介绍，春节期间全国5G日均流量同比提升60%左右；从话务量数据看，全国4G/5G日均话务量同比提升24%左右，除夕当天话务量达到春节期间最高值，同比提升超过45%。

“在信息消费领域，5G满足了消费者大流量低延时的信息需求，目前主要应用场景是高清视频类应用，包括广受欢迎的超高清短视频、移动影视、视频直播、视频彩铃、视频通话、云视频游戏等应用。比如，中国联通视频彩铃实际用户数已超过2.6亿，春节期间视频彩铃用户放音总量日均超过3.8亿次，同比增加34%左右。”赛智产业研究院院长赵刚说。

电信运营商加速推进低频段5G网络建设，有效提升了我国农村地区的移动网络覆盖水平。“今年春节期间，全国行政村4G/5G日均流量比2022年12月份日均流量提升13%以上；与春运前相比，全国4G/5G网络流量提升超过20%的行政村总数超18万个。”邢志超说。

5G有效拉动了与农村地区相关的信息消费，成为促进消费品下行、农产品上行、带动农民增收的新引擎。据了解，在刚刚过去的年货节活动中，抖音电商“山货上头条”通过货架专区、溯源直播、短视频家乡年味挑战赛等方式，集中推介百款农特产年货，共助力6647万单农特产登上全国年货市场，其中货架场景带动农特产销售额同比增长298%。活动期间，在抖音电商购买农特产的消费者数量达到去年同期的2.1倍。

撬动数万亿消费市场

数据显示，2023年春节期间，线上消费复苏强劲。以线上小程序为例，餐饮、酒旅等行业订单量和交易额均呈现不同程度的上涨。春节期间，酒旅订单量较去年增长76%，餐饮订单量增长40%，零售渠道订单量上涨32%，电影演出订单量增长27%。

信息消费已成为当前增长迅速、创新活跃、辐射广泛的消费领域。工信部数据显示，我国信息消费市场规模由2014年的2.8万亿元增长至2021年的6.8万亿元。中国信通院发布报告认为，5G商用带动VR/AR、虚拟购物等新型服务快速发展，叠加新型智能终端加速普及，2020年至2025年间，将有望带动信息消费市场规模达到8.2万亿元。

5G为何能撬动如此大的新型消费市场？赛迪顾问数字经济产业研究中心总经理刘旭认为，主要取决于三点：首先，5G大带宽、低时延、广连接的特点能有效促进信息服务升级，推动VR、远程手术、远程授课等曾经受限于网络性能而发展一般的应用形式焕发新生；其次，5G与人工智能、大数据、物联网、云计算等技术的融合将催生大量新产品新应用新模式，进而带动新型信息消费快速增长；最后，5G应用为在线化、场景化、个性化消费需求带来全新的客户体验，激发了用户的新型信息消费需求。

同时，5G网络基础设施建设适度超前部署，为5G有效拉动信息消费提供了坚实基础。据工业和信息化部总工程师田玉龙介绍，截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸；每万人拥有5G基站数达到16.4个，比上年末提高6.3个。5G移动电话用户达5.61亿户，在移动电话用户中占比33.3%，是全球平均水平的2.75倍。5G已在工业、医疗等多个行业领域发挥赋能效应，应用案例数超过5万个。

加速融入百姓生活

在应用、性能、资费等方面，5G产品和服务正逐渐被消费者接受，加速融入百姓的日常生活，成为拉动新型信息消费的重要方式之一。“当前，在信息消费领域，5G与数字生活融合步伐加快，5G应用载体不断丰富，以AR/VR、高清视频服务、5G智能终端等为代表的领域成为拉动新型产品消费和新型内容消费的关键。”刘旭说。

刘旭分析，在5G+VR方面，其应用场景不仅是为消费者提供娱乐和游戏，还涉及教育培训、工业设计、医疗等领域。比如，黑龙江大庆龙南医院的5G+VR探视系统利用5G网络切片技术+虚拟视频技术，实现了患者和家属之间的“面对面”交流。

在5G+高清视频方面，5G超高清视频直播在大型赛事活动中加速普及。北京冬奥会成为全球首个规模化使用“5G+8K”技术进行直播的体育赛事活动；卡塔尔世界杯、2023年央视春晚等大型文体活动均使用了大量5G+4K/8K技术，极大提高了活动转播的实时性与交互性。

在5G智能终端方面，智能手机、可穿戴设备、工厂生产线终端等5G新型智能终端不断涌现，各大手机厂商近年来相继推出多款智能手表、VR眼镜等智能可穿戴设备，提高了用户终端间的交互性。实时健康监测、移动支付、紧急呼救等多项功能的实现，也极大扩充了个人信息消费领域的应用场景。

“5G应用的愈加成熟，还将从5G手机和智能终端消费、5G网络流量消费、5G高清视频类应用消费3个方面推动信息消费。5G将拉动具备5G通信、超高清显示、VR/AR等功能的新一代智能移动终端的消费，5G超清视频等应用将大幅增加消费者的网络流量，短视频、直播电商、VR/AR视频体验等新商业模式还将带来新的消费增量。”赵刚说。

(责编：乔业琼、陈键)

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