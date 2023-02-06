川渝出台铝产业链协同发展方案
2023年02月06日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报重庆2月5日电 （记者刘新吾）日前，重庆市经信委联合四川省经信厅制定印发《川渝铝产业链协同发展工作方案》（以下简称《方案》），提出到2025年，川渝铝产业产值达到4000亿元，培育一批龙头企业和专精特新企业，建成全国前列的高端铝材料制造基地。
按照《方案》要求，川渝两地将围绕7个方面展开合作，包括共同开展科技创新，共同推动产业链配套，共同挖掘市场潜力，共同培育优质市场主体，共同深化智能化赋能，共同促进绿色低碳发展，共同打造产业服务体系。
在科技创新方面，川渝两地将鼓励上游氧化铝和电解铝企业整合资源和技术创新，支持下游铝加工龙头企业建立新型研发机构，共同开展技术攻关。在产业链配套方面，将建立重庆氧化铝供四川、四川电解铝供重庆的长效供应协同体系。
《 人民日报 》（ 2023年02月06日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
- 人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
相关新闻
- 评论
- 关注