本报重庆2月5日电 （记者刘新吾）日前，重庆市经信委联合四川省经信厅制定印发《川渝铝产业链协同发展工作方案》（以下简称《方案》），提出到2025年，川渝铝产业产值达到4000亿元，培育一批龙头企业和专精特新企业，建成全国前列的高端铝材料制造基地。

按照《方案》要求，川渝两地将围绕7个方面展开合作，包括共同开展科技创新，共同推动产业链配套，共同挖掘市场潜力，共同培育优质市场主体，共同深化智能化赋能，共同促进绿色低碳发展，共同打造产业服务体系。

在科技创新方面，川渝两地将鼓励上游氧化铝和电解铝企业整合资源和技术创新，支持下游铝加工龙头企业建立新型研发机构，共同开展技术攻关。在产业链配套方面，将建立重庆氧化铝供四川、四川电解铝供重庆的长效供应协同体系。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 04 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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