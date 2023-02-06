本报记者 辛 阳 刘佳华

眼下的沈白高铁浑河特大桥施工现场，工人忙碌、机械轰鸣，一派繁忙景象。“目前旋挖钻机已进场，正在进行钻孔桩施工。”中铁九局七公司沈白项目部副总工程师吕天宇说。

沈白高铁建成后，将拉近与哈长城市群、辽中南城市群时空距离，助力沿线旅游资源开发和产业优化升级。吕天宇说：“项目意义重大，我们超前谋划、铆足干劲、抓紧施工，争取实现‘开门红’！”

辽宁省委提出，实施全面振兴新突破三年行动，大干三年、奋斗三年，今年正是三年行动的首战之年。辽宁聚焦中央经济工作会议精神，加快推进重大项目建设，持续深化改革开放创新，推动辽宁经济高质量发展。

1月30日，辽宁省委常委会召开会议，对实现一季度“开门红”、推动全年经济整体好转进行安排部署，以“开门红”引领实现“全年红”。

锦州市女儿河畔，全长260米的福州街大桥即将飞架南北；全长55.8公里的“大外环”项目、总投资23.6亿元的锦州市绕城疏港公路项目正抓紧建设。今年，锦州市聚焦10个方面30项关键任务，打出项目建设“组合拳”，谋划推进项目1117个、总投资3353亿元。

葫芦岛市启动“百日攻坚”行动，确保到4月中旬前，100个以上新建项目全部具备开工条件，210个续建项目80%复工，同时积极谋划徐大堡核电、240万千瓦海上风电等储备项目。

1月31日凌晨，满载货物的X8059次中欧班列从沈阳东站开出，驶往俄罗斯。这是今年以来辽宁开行的第二十九趟中欧班列。今年1月，辽宁中欧班列发送3180标准箱，同比增长32.5%；组织回程班列73列，环比增长102.8%，同比增长62.2%。

着眼进一步稳经济，辽宁省政府出台《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》，围绕企业融资、重点产业发展、消费回暖、外贸外资增长、稳就业、降成本、盘活存量等9个方面，提出27项具体举措。

“这些举措，在原有数字辽宁、智造强省专项资金支持结构调整‘三篇大文章’的基础上，进一步支持工业企业稳增长，总体考虑就是务求提高资金使用效率、简化拨付程序、突出支持重点。”辽宁省工业和信息化厅厅长胡异冲表示，全年共计划安排14.5亿元专项资金，对推进结构调整“三篇大文章”、提升制造业高质量发展的项目加大支持力度，支持中小企业稳增长流动资金贷款贴息，鼓励重点企业增产增效。

开工项目如火如荼，文化消费活力十足。今年春节假期，辽宁文旅和消费市场7天假日共接待游客1022.6万人次，同比增长8.14%；实现旅游综合收入61.35亿元，同比增长7.64%。

“深入贯彻习近平总书记重要指示精神、全面落实党的二十大决策部署、推动实现全面振兴新突破是辽宁当前最大的政治任务。”辽宁省委书记郝鹏说，辽宁要以新气象新担当新作为，实现全面振兴新突破。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 08 版）

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经