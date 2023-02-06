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财经短波

2023年02月06日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　工行2022年承销债券规模超2万亿元

　　本报电  2022年，中国工商银行积极服务国家战略，充分发挥债券服务优势，助力实体经济高质量发展。全年工商银行主承销各类债券2700余只，承销规模超2万亿元，稳居市场第一，为各类经营主体提供了有力的直接融资支持。2022年，在优化债券业务结构方面，工商银行持续聚焦重点领域和薄弱环节。其中，承销制造业企业债券48只，募集资金超800亿元；承销民营企业债券43只，募集资金近800亿元；承销房地产企业债券32只，募集资金超300亿元；承销绿色、可持续发展和社会责任等各类ESG债券超100只，募集资金超5700亿元。

　　（葛孟超）  

　　

　　太平人寿积极服务国家战略

　　本报电  近日，太平人寿发布年度经营总结显示，2022年太平人寿紧跟用户需求，持续丰富高质量产品供给。截至2022年12月，太平人寿共在售152款产品，其中健康保险产品51款，人寿保险、年金产品数量各43款，意外伤害保险产品15款。同时，公司大力推进“惠民保”业务，参与7个地市的惠民保项目；积极建设大病商办项目，为430万城乡居民提供大病保险精准服务。2022年太平人寿更加积极服务于国家战略，积极参与第三支柱养老保险建设，入围首批个人养老金保险产品；支持绿色发展，在风电、核电等绿色能源领域投资逾30亿元；服务乡村振兴，通过投资太平乡村振兴基金，拓宽乡村融资渠道，2022全年消费帮扶超900万元。

　　（赵展慧）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 18 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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