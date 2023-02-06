本报北京2月5日电 （记者王浩）记者从水利部、中国南水北调集团获悉：截至2月5日，南水北调东中线一期工程（含东线一期工程北延应急供水工程）累计调水量突破600亿立方米，惠及沿线42座大中城市280多个县（市、区），直接受益人口超过1.5亿人。按照黄河多年平均天然径流量580亿立方米计算，相当于为北方地区调来了超过黄河一年的水量。

南水北调东中线一期工程全面通水8年多来，水利部加强工程调度运行管理，保障了工程安全平稳运行、供水正常有序、水质稳定达标。中国南水北调集团加大生态保护力度，加强水源区和工程沿线水资源保护和污染防治，完善水质监测体系和应急处置预案，以创新驱动确保南水北调水质安全。自全面通水以来，东线水质稳定保持在Ⅲ类标准及以上，中线工程水质稳定在Ⅱ类标准及以上。截至目前，南水北调中线累计向北方50多条河流进行生态补水90多亿立方米，滹沱河、瀑河、白洋淀等一大批河湖重现生机，华北地区浅层地下水水位止跌回升。

目前东线、中线、东线一期工程北延应急供水工程3条输水线路平稳有序实施调水。水利部将进一步筑牢南水北调“工程安全、供水安全和水质安全”底线，持续优化水资源配置格局、提升工程综合效益、复苏河湖生态环境，有效保障群众饮水安全，深入推进引江补汉工程建设等后续工程各项工作。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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