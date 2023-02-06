本报记者 张腾扬

“嗖”的一声，一台飞碟造型巡检机器人弹射升空，时而钻进高铁车厢，时而贴近高铁车体。通过智慧传感器，辅以大数据分析，唐山百川智能机器股份有限公司开发的这款巡检机器人，可代替人工在短时间内完成对高铁列车设备的检查。

如今，河北唐山形成了以龙头企业为带动，集研发、制造、销售、服务于一体的机器人产业集群，拥有省级以上机器人研发平台21家，参与制定15项国家及行业标准。

机器人产业的蓬勃发展，是老工业基地唐山推动制造业升级和新兴产业发展的生动注脚。

2016年7月，习近平总书记在唐山市考察时强调，希望唐山广大干部群众继续弘扬抗震精神，抓住国家推动京津冀协同发展的有利时机，按照“三个努力建成”目标，再接再厉、不懈努力，全面做好改革发展稳定各项工作，争取在转变发展方式、调整经济结构、推进供给侧结构性改革等方面走在前列，使这座英雄城市再创辉煌。

牢记习近平总书记嘱托，唐山大力培育以机器人产业为代表的高新技术产业，不断塑造发展新动能新优势，加快建设环渤海地区新型工业化基地。

唐山出台一系列政策举措，在项目申报、孵化加速、专利授权等方面加大对高新技术企业的扶持力度，精心营造良好创新创业生态，持续完善产业链条。

“有了政府支持，我们的智能云端机器人生产制造及运营服务基地才得以尽快投产。”思尔闼（唐山）科技有限公司负责人谈滨生介绍。

以百川工业设计研究院为依托，唐山高新区与百川集团合作建设国家火炬唐山机器人特色产业基地孵化中心。已入驻的26家企业和平台，涉及机器人技术研发与应用、系统集成等领域。

通过实施一系列人才招引工程，唐山加快引进战略科技人才、科技领军人才和创新团队，并由此促成“智能机器人创新联合体”“基于神经网络控制的巡检飞行器技术研发”等72个智力技术项目签约。2022年，唐山引进高校毕业生10万多名，是2021年的近4倍。

培育高质量创新主体，建设高能级创新平台，聚集高水平人才，唐山加大供给侧结构性改革力度，着力引进培育一批战略性新兴产业龙头企业，为高质量发展开辟空间、增添动能。2022年，唐山高新技术企业、国家级“专精特新”企业分别新增100家、20家，规上高新技术产业增加值增速达7.6%。

“机器人、轨道交通、汽车等优势特色产业，已成为唐山新旧动能转换、转型升级的创新先锋和区域经济增长的新引擎。”唐山市发改委主任郎文昌说，唐山将深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，加快打造精品钢铁、高端装备制造等4条标志性产业链，新能源、信息智能等4条成长性产业链，基因技术、类脑智能等具有前瞻性的现代化产业链条，推动高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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