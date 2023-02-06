本报北京2月5日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示，2022年末，我国本外币绿色贷款余额达22.03万亿元，同比增长38.5%，比上年末高5.5个百分点，高于各项贷款增速28.1个百分点，全年增加6.01万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8.62万亿元和6.08万亿元，合计占绿色贷款的66.7%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为9.82万亿元、5.68万亿元和3.08万亿元，同比分别增长32.8%、34.9%和59.1%。

分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额5.62万亿元，同比增长27.4%，全年增加1.15万亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额4.58万亿元，同比增长10.8%，全年增加4546亿元。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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