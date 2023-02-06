重庆全面推行“智慧林长”云平台应用
提升森林监管保护效能
2023年02月06日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆2月5日电 （记者常碧罗）记者从重庆市林业局获悉：目前，重庆已向各区县全面推行“智慧林长”云平台应用，共有近2万名林长、3万名网格护林员上线“智慧林长”云平台，借助信息化、智能化、精细化的科技手段开展巡山护林，以“林长制”促进“林长治”。
近年来，重庆累计落实14984名林长和34562名基层网格护林员常态化巡山护林，全面建成“四级林长+网格护林员”的责任体系。
为了进一步强化森林资源巡护管理，重庆深度融合云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，搭建起“智慧林长”云平台，打通了森林防火、林业资源调查、林业有害生物监测（防治）、自然保护地管理、天保巡护管理系统等现有林业系统的数据壁垒，不断提升林长“智治”能力。
目前，重庆各地已陆续接入“智慧林长”云平台，智能摄像头、传感器等覆盖了铁山坪、照母山、仙女山、茶山竹海等重点林区的核心森林7万余亩，实现有效监测带近450公里，提升了森林监管保护效能。
《 人民日报 》（ 2023年02月06日 12 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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