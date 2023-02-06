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江西湿地保护率达62%

生态系统综合效益超1440亿元

2023年02月06日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南昌2月5日电  （记者周欢）近年来江西省着力加强湿地资源保护与利用，全省自然保护区、湿地公园等各类自然保护地内受保护湿地面积56.41万公顷，湿地保护率达62%。

　　江西是长江中下游地区湿地资源最为丰富的省份之一，全省现有省级以上重要湿地56处，其中国际重要湿地2处，湿地高等植物988种。鄱阳湖是全国最大的淡水湖，是世界七大重要湿地之一，每年在鄱阳湖越冬的候鸟多达60万至70万只，白鹤最多时达4000余只，占全球种群数量的95%以上，湖区江豚数量达450余头。

　　湿地资源带来了丰富的生态价值，实现了较大的经济效益。据测算，江西湿地平均价值达15.84万元/公顷·年，全省湿地生态系统综合效益为1441.12亿元，其中生态效益771.35亿元，经济效益531.27亿元，社会效益138.5亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月06日 12 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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