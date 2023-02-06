本报昆明2月5日电 （记者叶传增）记者从云南省林草局了解到：2022年以来，云南省持续推进国土山川绿化美化，全年完成营造林431万亩、种草改良85.44万亩，超额完成年度目标任务。

2022年，云南省深入开展全民义务植树活动，全年参与义务植树2300万人，植树9600万株。

云南省林草局成立种植技术、规划设计、种苗保障等专家工作团队，编制乡土树种植物名录、速生树种推荐名录等，为城乡绿化美化行动提供技术支撑。同时，云南省林草局着力构建以国有林场为主体的乡土树种苗木保障体系，新建保障性苗圃28个，全省国有林场保障性苗圃达95个共1.1万亩，出圃苗木2200万株，存圃苗木3200万株。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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