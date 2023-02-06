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国家开发银行：2022年向国家乡村振兴重点帮扶县发放贷款765亿元

2023年02月06日08:42 | 来源：人民网
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据国家开发银行最新消息，2022年，该行向国家乡村振兴重点帮扶县发放贷款765亿元，贷款余额5408亿元，重点支持乡村基础设施建设、巩固脱贫成果、乡村产业等领域发展，积极发挥开发性金融功能作用，为重点帮扶县提供优质高效综合金融服务。

据悉，国家开发银行通过助学贷款帮助家庭困难学子圆梦校园，扎实开展受疫情影响助学贷款免息和本金延期偿还工作，缓解贷款学生经济压力和就业压力；通过编制融资规划，实现160个重点帮扶县全覆盖，通过规划整合县域项目，助力重点帮扶县擘画发展蓝图，进一步明晰高质量发展路径；向重点帮扶县所在的地市州派驻金融服务专员，提供规划编制、机制建设等多方面定制化服务，为密切县域与银行合作起到桥梁和纽带作用。

服务乡村基础设施和公共服务布局，助力建设宜居宜业和美乡村。开发银行大力支持重点帮扶县乡村建设行动，在云南金平，开发银行以PPP模式支持金平建设美丽县城；在贵州赫章和纳雍两个重点帮扶县之间，开发银行贷款支持的纳赫高速正在施工，为城乡群众带去便捷高效的交通基础设施；在广西，开发银行支持数字广电村村通，在含全区20个重点帮扶县在内的广西农村地区新增320万广电入网用户。

支持发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。在多个重点帮扶县，开发银行支持的特色产业正在蓬勃发展，为当地经济社会发展注入源源不断的动力。在重庆城口、巫溪等重点帮扶县区，开发银行支持建设的330万亩国家储备林和林下经济带将助力当地实现“百姓富、生态美”的有机统一；在青海共和，开发银行支持打造全国首个千万千瓦太阳能生态发电园，培育清洁能源支柱产业；在贵州务川，开发银行贷款支持坝区高标准农田建设，产供销一体的现代农业蓬勃发展；在陕西汉滨，开发银行支持汉滨毛绒玩具、新型材料等劳动密集型产业发展，帮助汉滨包括易地搬迁群众在内的4500余名群众就业。

国家开发银行有关负责人表示，下一步，该行将充分发挥开发性金融功能作用，继续做好重点帮扶县各项金融服务，为全面推进乡村振兴、建设农业强国作出开发性金融新贡献。

(责编：曹淼、李源)
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