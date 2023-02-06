曹智、蔡拥军、孙仁斌、汪伟、郭翔、于也童、丁非白

总投资490亿元的沈阳临空经济区枢纽建设项目、105亿元的北方生物医药科技产业园项目……时值立春，沈阳市956个重点项目集中开工，年度总投资额将超过1000亿元。

春回黑土地，热火朝天的场景渐次在辽沈大地铺陈开来。在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，辽宁省启动了实施全面振兴新突破三年行动，以奋进的姿态踏上全面振兴新征程。

百花齐放，大项目撑起“四梁八柱”

辽东半岛最南端，海风的寒意还未退去，大连湾海底隧道的施工现场已然热闹起来。这里春节无休，施工人员驱车往来，加班加点在隧道内安装着行车辅助设施。

这是我国北方首条跨海沉管隧道。

“我们正在抢抓工期推进隧道内设备安装等后续工程，让海底隧道早日通车。”中交一航局安装公司大连湾海底隧道项目部经理林彰松说。

春节假期刚过，大连24个重大项目破土动工，总投资838.6亿元。2023年以来，大连已谋划储备推进重大项目3200个，其中，拟新开工项目658个。

重大项目密集开复工，支撑起老工业基地经济发展的“四梁八柱”。

沈阳市沈北新区，总投资100亿元的中宏新能源锂电池负极材料一体化项目，经过持续不断的冬季施工，已实现一期投产。预碳化车间内，灯火通明，窑炉轰鸣。

走进沈阳市发展改革委，2023年储备的30个百亿元项目在国民经济综合处负责人孔红平的案头一字排开：总投资102亿元的华晨宝马全新动力电池项目、总投资100亿元亿纬锂能储能与动力电池项目、总投资200亿元IC装备产业园（机器人产业园）项目……

“2022年，沈阳固定资产投资预计增长7%左右。”孔红平说，从目前储备项目看，今年势头会更好。

作为宝马2022年在沈阳建成投产的铁西工厂里达厂区，开足马力，一台台新能源汽车在自动化设备的辅助下鱼贯下线。2022年，宝马在我国市场交付的纯电动车型销量同比增长91.6%。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐说：“今年宝马将全力以赴电动化，为中国客户呈现11款纯电动产品。”最新数据显示，华晨宝马在沈阳总投资额已达930亿元。

人勤春早，抓项目、抢工期、促发展，成为辽宁各地共同的发力点。

营口市近日召开2023年推进项目建设攻坚突破动员大会，全市将强力推动33个总投资1675亿元重点项目加快工作进度；聚焦辽宁省政府实施的“15项重大工程”，会同12个牵头部门推动184个总投资2015亿元重点项目顺利实施；聚焦“港产城”融合发展和辽河文化产业带建设两大战略，推动172个总投资1555亿元重点项目开工建设。

锦州市计划全年完成投资467亿元。计划推进开复工项目1099个，其中亿元以上项目248个，同比增长20%，其中一季度计划开复工项目439个，开复工率40%，筑牢稳投资稳增长基本盘。

万马奔腾，市场主体迸发新活力

沈阳市铁西区，特变电工沈变公司一片忙碌。半月前，公司为雅砻江两河口项目研发生产的500kV大容量解体式变压器，一次试验成功！

厂区北部，公司聚焦“卡脖子”领域投资建设的特高压套管研发生产基地内，车流不息、焊花飞溅，场地平整、设备组装等工作有序进行。

这家有着80余年历史的“老字号”企业，其研发生产的大容量变压器屡屡打破国际垄断，从金沙江下游的白鹤滩到雅砻江两河口，大型电站均装配有沈变生产的变压器。

开年至今，公司已经签订了胜利等一批国家重要特高压变电站特高压产品的订单。产品也出口到巴基斯坦、墨西哥、孟加拉国等10多个国家。

特高压设备是继高铁后，又一张“国家名片”。公司工会主席肖锋说，目前，车间排产饱满，春节期间也是满负荷运转。“我们在和自己较劲，和时间赛跑。”

一些高科技企业中，机器人代替人工不知疲倦地度过这个春节。

走进位于大连旅顺经济开发区的中车大连机车车辆有限公司新厂区，在转向架分厂构架自动化焊接产线车间，一个个焊接机器人、运料机器人正按照指令有条不紊地工作着，传统的人工焊接已难觅踪影。

中车大连机车数字化转型办公室副主任王喆介绍，大连机车借助企业整体搬迁契机，以产业数字化转型蓝图为框架，按照精益化、数字化、自动化“三化融合”思路，对原产线进行了全面升级改造。“目的是通过融合实现效率提升、能耗下降、产业转型。”王喆说。

致力于打造创新科技策源地的大连英歌石科学城正在紧张施工。“一座座高能级实验室正在从纸上蓝图变为现实图景。”大连英歌石科技产业发展有限公司高级工程师孙玉帝说，目前在建的包括辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室等项目。大连发挥创新平台的牵引作用，2022年新认定市级以上重点实验室、技术创新中心、工程研究中心53个，组建产学研联盟510家。

在阜新市高新区天琪电子有限责任公司生产车间，工人们紧张忙碌而小心翼翼地处理着手中精小的部件；车间外，一辆辆卡车将出口美国的产品装车……历经20多年创新发展，这家民办企业年产值实现超10倍增长，拥有发明专利8项，科研产品部级鉴定42项，先后开发出两大系列100多个新产品，并领导研发多项部级新产品。

目前，阜新市高新区共有科技型中小企业62家、高新技术企业31家、院士专家工作站9个，博士后科研工作站4个，国家级孵化器1个，引进高端专业人才8000余人。

碧海潮生，对外开放再启新航程

1月31日凌晨，编组55辆、满载日用品和机械零件的X8059次中欧班列，从沈阳东站安全开出，驶往俄罗斯埃列克特罗乌格利站，这是今年开年来辽宁开行的第29趟中欧班列。1月份，辽宁中欧班列累计发送3180标准箱，同比增加32.5%。

2022年，辽宁省累计开行国际联运列车386列，其中中欧班列370列，中亚班列16列，累计发运36702标箱，物资抵达16个国家53个城市。

作为东北地区唯一的既沿海又沿边的省份，辽宁用通江达海的气度与胸怀，加强和世界各国经贸往来，为振兴发展注入新的活力与动能。

“外商投资准入特别管理措施中的负面管理清单，有哪些可以创新调整”“还要进一步走进外企调研，看看有哪些新需求”“抓紧研究哪个县区可以作为示范区试点”……

2022年底，沈阳等6个城市获批开展服务业扩大开放综合试点。开年一上班，沈阳市商务局局长赵戈便围绕这一工作召开专题会议，研究部署工作。

“要把工作做在前面，加紧复制原有经验，继续深入了解外企需求，用好用足政策，更好地服务在沈阳的外资、外企。”赵戈说。

过去一年，沈阳至阿姆斯特丹、格林维尔等全货机航线开通；中欧班列（沈阳）集结中心竣工……一系列开放举措不断加力，沈阳吸引外资的能力持续增强。数据显示，2022年沈阳市实际利用外资增长375.1%。

海风阵阵，波光点点。

清晨，锦州港210泊位岸桥司机杨法千乘坐小电梯来到40米高的司机室，开始装卸集装箱。港口上，工友们正紧张作业，加速建设东北陆海新通道。

据了解，东北陆海新通道将以锦州港作为海陆交汇枢纽，向西建设一条连接蒙俄，通达欧洲的铁路通道；向北连通沈阳、长春、哈尔滨等东北重要城市，构建东北地区综合立体交通网络；向南衔接京津冀及辐射长三角、珠三角等经济发达地区；向东紧密连接日韩。

“随着东北陆海新通道的加速发展，码头工人的作业量和薪酬也在上涨，生活水平和幸福感直线上升，大家干劲十足。”杨法千说。

辽宁自贸区大连片区管委会主任史立强表示，大连片区也将进一步推进东北海陆大通道建设，创新“滚装+班列”运输模式，力争商品车吞吐量突破50万辆；加大中欧班列开行力度，支持大连港提升过境班列货源服务能力，建设世界级港口集群；加快国际中转集拼中心、冷链国际分拨中心等开放性平台建设，助力大连东北亚国际航运中心建设。

1月底，辽宁省政府印发《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》，出台九方面共二十七条措施，从金融信贷、产业发展、外资外贸等方面加大政策支持力度，推动全省经济行稳致远，实现质的有效提升和量的合理增长。

“近年来辽宁在提升传统产业、发展新兴产业、谋划未来产业，推进产业链、供应链延伸和现代化发展方面取得了积极进展。全面振兴新突破三年行动的实施，必将带动老工业基地走向新生。”辽宁社会科学院副院长梁启东说。

(责编：王震、陈键)

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