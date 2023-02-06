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“火热行情又回来了！”

记者探访海南民营企业节后开工热潮

柳昌林、陈碧琪
2023年02月06日08:55 | 来源：新华社
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春节黄金周至今，海南康泰旅游股份有限公司位于海口的办公室一派繁忙景象，抱着文件夹的员工步履匆匆，电话铃声此起彼伏。

“工作节奏一直在加快，半数以上的员工春节假期也坚守岗位、加班加点。”公司总裁助理林仕桑说。据初步测算，公司1月的营收额已达去年12月的近三倍。

今年春节假期，海南旅游市场十分火爆。黄金周已过，但海南旅游热度仍在持续。多个在线旅游平台监测数据表明，海南旅游黄金周有望火成“黄金月”甚至“黄金季”。

春江水暖鸭先知。记者近日走访多家民营企业注意到，椰子加工、旅游消费等传统优势产业重焕光彩，智能制造、现代物流等前沿产业欣欣向荣，生产一线如火如荼，招工扩产紧张有序，火热行情让企业坐不住、慢不得、等不起。

走进海南省椰园实业有限公司的椰汁饮品加工厂，从清洗、配料、罐装到杀菌、封装、运输，工厂加足马力生产。“早上6点多就开始忙了，平时50多人同时作业，现在100多人都忙不过来。”厂长叶逢教说。

“火热行情又回来了！”早在年前，公司负责人就感受到了市场的回暖。

“订单不仅回来了，还开启了‘暴增’模式，50万箱的订单正赶着，新订单还源源不断。”这位1988年海南建省就从岛外过来创业的老板说。

经济活力足不足，从快递数据可窥见一斑。据海南省邮政管理局统计，今年春节假期期间，海南邮政快递业共揽投快递包裹超534万件，同比增长超90%。

在海南澄迈，京东物流打造的集智能存储、智能搬运、智能拣选等环节为一体的“亚洲一号”智能产业园已成为京东物流海南区域的物流枢纽中心。春节期间，园内每天约有400名员工在岗，与百余台应用5G技术的“地狼”智能拣选机器人一同忙碌着。

园区仓储经理王超也是其中一员，常年扎根一线的他敏锐地捕捉到行业的积极信号：“新年刚刚开局，我们的业务量相较去年同期已经有了20%到30%的涨幅，企业发展的脚步越来越快，整个海南团队的士气也越来越足。”

“公司去年的近2000家客户中，超三成是新增客户，可见市场需求还是非常旺盛的。”海南金盘智能科技股份有限公司总裁李辉说，当前市场环境仍存在不确定因素，但从公司经营情况看，只要持续创新，市场前景还是乐观的。

绿树婆娑，红灯笼高挂，有着“高新科技企业孵化器”之称的海南生态软件园节日氛围依然浓郁，入驻在此的腾讯、百度等公司已经满员上岗，科技加速园、数字生态岛等重点工程建设有序推进。计划于2024年竣工的办公楼“沃克之光”已被不少企业早早相中。

企业的信心是园区发展的最大底气。“最近很多企业家专门前来园区考察，我们的接待日程排得满满当当。”园区相关负责人说，各项招商工作正如火如荼地开展，针对不同成长型企业，园区将提供更具个性化的服务。

春节不断档，冲刺“开门红”。海南康泰旅游股份有限公司总裁陈晨说，今年，公司将乘势而上，加快筹备国际包机及出入境业务，并围绕体育、研学等元素在主题旅游、高端定制游方向拓展发力。

不久前结束的海南省两会传出信息，海南坚持“两个毫不动摇”，采取针对性措施，提振民营企业市场信心、投资信心。

“大河有水小河满。海南为创新企业提供发展沃土，我们对未来充满信心。”李辉说。新华社海口2月5日电

(责编：王震、陈键)
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