人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南虞城：凝聚金融力量 为高质量发展插上“金翅膀”

2023年02月06日10:26 | 来源：人民网
小字号

春节前，农发行虞城县支行成功投放3.53亿元城乡一体化贷款，用于支持河南豫健医疗健康产业园项目建设。“由于该项目投资规模较大，遭遇资金‘瓶颈’。虞城县金融局和农发行虞城县支行在了解情况后，积极主动与我们对接，依托政银企合作平台，帮助我们解决了融资难题。”豫键医疗健康产业园项目负责人陈贡禹说。

近年来，河南省虞城县金融工作局始终立足部门职能，坚持抓好金融服务保障工作，打造便捷高效的金融环境，为全县经济高质量发展提供坚实的金融保障。

加速惠企政策落实，提高服务质效。金融局一直致力于服务企业发展，加强政策支持，为小微企业纾困解难。创新金融产品，支持小微企业，虞城县农信社推出了全新信贷产品，根据小微企业基本情况等设定初评基础授信无需抵押，加强对小微企业金融支持，积极与辖内小微企业对接并及时提供金融支持。中国农业银行虞城县支行依据小微企业、个体业主和新型农村经营主体等不同群体的金融需求，创新推出差异化系列信贷产品，推进贷款线上化、批量化、精准化投放。

织密金融服务网络，拓宽服务范围。金融局坚持实地走访调查，深入了解企业情况，结合万人助万企活动，建立常态化的政银企合作机制，县人行、金融局、银监办及乡镇党委政府实行信息共享，筛选有融资需求的300多家企业推介给金融机构，并协同解决项目对接中遇到的难题堵点。建立了联审联批办公机制，金融机构在融资需求手册中筛选可合作的项目或企业，提前谋划准备，在发改、土地、规划等部门参与的联席会上，对项目实施提出诉求，能解决的现场解决，不能解决的限期处理完毕。这一机制提高了信贷投放的精准性、有效性。成立县金融服务工作专班，按照“13710”办理时限工作要求，引导金融机构采取特事特办、即报即审、限时审批、容缺办理等方式，以最快速度审批办理手续。目前，工作专班服务对接451家企业，发放贷款24.73亿元。

紧抓小额信贷工作，助力乡村振兴。强化金融扶贫政策宣传，充分发挥24个乡级金融服务站、601个村级金融服务部的作用，按照每村、每户全覆盖原则，广泛宣传金融支持乡村振兴相关政策，提高村民对金融助力乡村振兴政策知晓度。明确银行金融扶贫责任，要求严格落实“四个不摘”政策，对脱贫户进行贷前尽职调查，符合贷款条件的脱贫户及时发放小额信贷，做到应贷尽贷。对于贷款到期但仍有用款需求的脱贫户，鼓励银行提前介入贷款调查和评审，办理续贷，提供脱贫户发展生产资金。

加强防范金融风险，筑牢安全防线。金融局扎实推进防范化解金融风险各项工作，坚决守住不发生重大金融风险事件、不发生涉金融大规模群体性事件、不发生区域性、系统性金融风险三条底线；多措并举治理金融机构风险，加强对高风险机构的监督情况，在保稳定和促发展中化解风险；督促高风险机构加强财务收支核算，严格薪酬管理，控制经营费用，杜绝不合理开支，降低经营成本；同时加强信贷市场营销，优化贷款资产配置，提高贷款整体收息能力。（王支援 曹靖扬）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
　　人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
让百姓“菜篮子”更丰富 农货“出村进城”销量旺
　　一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部