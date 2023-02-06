春节前，农发行虞城县支行成功投放3.53亿元城乡一体化贷款，用于支持河南豫健医疗健康产业园项目建设。“由于该项目投资规模较大，遭遇资金‘瓶颈’。虞城县金融局和农发行虞城县支行在了解情况后，积极主动与我们对接，依托政银企合作平台，帮助我们解决了融资难题。”豫键医疗健康产业园项目负责人陈贡禹说。

近年来，河南省虞城县金融工作局始终立足部门职能，坚持抓好金融服务保障工作，打造便捷高效的金融环境，为全县经济高质量发展提供坚实的金融保障。

加速惠企政策落实，提高服务质效。金融局一直致力于服务企业发展，加强政策支持，为小微企业纾困解难。创新金融产品，支持小微企业，虞城县农信社推出了全新信贷产品，根据小微企业基本情况等设定初评基础授信无需抵押，加强对小微企业金融支持，积极与辖内小微企业对接并及时提供金融支持。中国农业银行虞城县支行依据小微企业、个体业主和新型农村经营主体等不同群体的金融需求，创新推出差异化系列信贷产品，推进贷款线上化、批量化、精准化投放。

织密金融服务网络，拓宽服务范围。金融局坚持实地走访调查，深入了解企业情况，结合万人助万企活动，建立常态化的政银企合作机制，县人行、金融局、银监办及乡镇党委政府实行信息共享，筛选有融资需求的300多家企业推介给金融机构，并协同解决项目对接中遇到的难题堵点。建立了联审联批办公机制，金融机构在融资需求手册中筛选可合作的项目或企业，提前谋划准备，在发改、土地、规划等部门参与的联席会上，对项目实施提出诉求，能解决的现场解决，不能解决的限期处理完毕。这一机制提高了信贷投放的精准性、有效性。成立县金融服务工作专班，按照“13710”办理时限工作要求，引导金融机构采取特事特办、即报即审、限时审批、容缺办理等方式，以最快速度审批办理手续。目前，工作专班服务对接451家企业，发放贷款24.73亿元。

紧抓小额信贷工作，助力乡村振兴。强化金融扶贫政策宣传，充分发挥24个乡级金融服务站、601个村级金融服务部的作用，按照每村、每户全覆盖原则，广泛宣传金融支持乡村振兴相关政策，提高村民对金融助力乡村振兴政策知晓度。明确银行金融扶贫责任，要求严格落实“四个不摘”政策，对脱贫户进行贷前尽职调查，符合贷款条件的脱贫户及时发放小额信贷，做到应贷尽贷。对于贷款到期但仍有用款需求的脱贫户，鼓励银行提前介入贷款调查和评审，办理续贷，提供脱贫户发展生产资金。

加强防范金融风险，筑牢安全防线。金融局扎实推进防范化解金融风险各项工作，坚决守住不发生重大金融风险事件、不发生涉金融大规模群体性事件、不发生区域性、系统性金融风险三条底线；多措并举治理金融机构风险，加强对高风险机构的监督情况，在保稳定和促发展中化解风险；督促高风险机构加强财务收支核算，严格薪酬管理，控制经营费用，杜绝不合理开支，降低经营成本；同时加强信贷市场营销，优化贷款资产配置，提高贷款整体收息能力。（王支援 曹靖扬）

(责编：曹淼、李源)

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