人民网记者 许维娜

“现场节日氛围很好，感觉像看了一场‘穿越’的民俗大戏，历史文化气息非常浓郁。”刚刚过去的元宵节，北京东城市民李先生一家在家门口一边巡游观灯，一边现场体验非遗技艺，感受传统文化魅力。

当晚，北京大街小巷灯火辉煌，人山人海，呈现出一派热闹非凡的节日景象。记者从北京市文化和旅游局获悉，元宵节期间，北京市围绕“欢欢喜喜过大年张灯结彩闹新春”主题，开展各类群众文化活动200项、345场，营造喜庆、欢乐、祥和的佳节氛围。

记者注意到，在北京各大文旅商融合集聚区、网红打卡地、微度假目的地，众多文旅体验活动各具亮点。以前门大街、环球度假区、三里屯太古里、751园区、古北水镇等为代表的文旅商融合集聚区均推出了元宵喜乐会、冰雪嘉年华等文旅体验活动。

分析人士指出，元宵期间，全国各地赏花灯、猜灯谜、坐游船、放烟花等旅游活动精彩纷呈，不仅为夜晚增色不少，更为夜经济添了一把“火”，也成为各地提振市场主体信心的一大“法宝”。

今年元宵佳节适逢春节假期后首个双休日，赏花灯、猜灯谜、看烟花、滚元宵等民俗活动成为激发旅游消费的新拉力。多个平台也第一时间发布了相关数据。来自携程发布的数据显示，近一周“夜游”“灯会”关键词搜索热度较去年同期翻倍，周末国内门票订单量同比增长638%，国内酒店订单量同比增长273%。

来自飞猪发布的数据显示，截至目前，元宵节景区门票预订量同比去年增长34%，1月21日至2月4日期间，包含“灯会”、“夜游”关键词的商品搜索量环比前半月增长146%。

来自马蜂窝发布的数据显示，近一周，“元宵节玩什么”热度涨幅达到137%，本地及周边出行热度较春节期间显著回升，订单量占比近50%。除了在当地体验灯会之外，错峰去畅快滑雪或去海岛，也是“精打细算”的年轻人元宵节的热门选择。

来自同程旅行元宵节旅游大数据显示，本周，“夜游”相关旅游搜索量环比上涨97%。花灯、汉服游成大热门。

携程研究院高级研究员谢晓青在接受记者采访时表示，元宵节期间，各地赏花灯、猜灯谜、坐游船、放烟花等旅游活动精彩纷呈，各大景区人头攒动熙熙攘攘，体现了人们体验式、品质化旅游需求的全面释放。

目前全国多地通过扩需求稳增长等方案切实帮助文旅产品供给数量和品质加速提升。随着国内旅游市场复苏迎来崭新局面，谢晓青建议，目的地在创新供给上也应当跟上，尤其是后续在产品开发上更注意品类的互补、项目沉浸式体验以及当地文化结合，比如像西安的长安十二时辰主题街区、长春这有山夜经济项目，产品上能做到吸睛的同时、口碑也非常好，国内需要开发更多的代表性作品。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经