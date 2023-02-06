新华社北京2月6日电 记者6日从商务部获悉，商务部部长王文涛当天应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。王文涛表示，中方愿与澳方重启经贸交流机制；拓展在气变、新能源等新兴领域的合作空间，推动两国经贸关系高质量发展。

双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。王文涛指出，中澳互为重要经贸合作伙伴，双方经济结构高度互补，双边经贸合作互利共赢。当前两国经贸关系正面临重要窗口期，双方应共同努力，为经贸合作注入更多的积极因素。此次会谈是双方共同推动中澳经贸关系重回正轨的重要一步。

王文涛表示，中国开放的大门只会越开越大。一个不断发展、持续开放的中国，将为包括澳大利亚在内的世界各国带来更多机遇。双方下阶段应按照两国领导人会晤指明的方向，相向而行，加强经贸领域沟通协调，就各自关心的问题寻找互利共赢的解决方案。中方高度关注澳加严对中国企业赴澳投资经营的安全审查，希望澳方妥善处理相关个案，为中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。王文涛邀请法瑞尔在合适的时间访华。

法瑞尔表示，澳中经济高度互补，中国是澳最大的贸易伙伴，也是重要的投资来源国，贸易和投资是双边关系的重要基石。澳方欢迎包括来自中国在内各国的高质量投资，并期待与中方进一步拓展气变、再生能源等领域合作。澳中两国均支持以规则为基础的多边贸易体制。澳方愿与中方一道，通过坦诚对话增进互信、化解分歧，造福两国人民。法瑞尔期待在不久的将来访华。

双方同意继续保持沟通，并责成工作团队就双方各自关注议题以及双边经贸交流机制安排进行具体讨论。

(责编：胡永秋、白宇)

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