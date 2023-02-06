新华社北京2月6日电（记者于文静）农业农村部6日在海南省三亚市举办南繁基地植物检疫联合巡查启动仪式，部署2023年南繁季节植物检疫联合巡查行动，组织10个省份植物检疫机构抽调力量深入基地开展产地检疫，严防植物疫情随种子扩繁传出。

这是记者6日从农业农村部了解到的消息。巡查期间，黑龙江、内蒙古、湖北等10个省（区、市）植物检疫人员将深入三亚、陵水、乐东等南繁基地，重点围绕玉米、瓜菜危险性有害生物发生情况开展产地检疫。

据悉，近年来，通过联合检疫巡查，南繁产地检疫覆盖面积明显增加，实现了核心区产地检疫全覆盖，申报单位巡检全覆盖，样品采集检测率提升50%以上，南繁区域检疫性有害生物发生面积减少57%。随着海南自贸港和南繁硅谷等建设，外来繁育科研单位和企业增加，种子苗木引进、调运数量扩大，增加了有害生物传入传出风险。

农业农村部有关司局负责人表示，各地要高度重视南繁硅谷检疫保种护农工作，强化植物检疫联合巡查措施落实落地。要落实检疫责任，强化科学检疫、协同配合、服务规范和执法监管。对违反检疫规定造成疫情传播、严重威胁种业安全的行为，要依法依规严肃查处。

据统计，2019年以来农业农村部累计组织了三次年度巡检活动，派出19批次300余名植物检疫员。

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经