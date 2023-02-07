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力争今年煤炭产量超13.65亿吨

山西坚决完成电煤保供任务

2023年02月07日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报太原2月6日电  （记者付明丽）记者在近日召开的2023年山西省能源工作会议上获悉：今年山西煤炭增产不低于5%，力争达到13.65亿吨以上，坚决完成国家下达的电煤保供任务。

　　据介绍，2022年，山西实现煤炭产量13亿吨，全年新增产能1.269亿吨；签订电煤中长期合同62958万吨，签约率101.5%；外送电量1464亿千瓦时，增长18.5%，支持全国22个省（区、市）。目前，山西煤矿先进产能占比达到80%。

　　按照“稳煤优电、增气上新、降碳提效”要求，今年山西将加快规划建设新型能源体系。

　　加快能源产业绿色低碳转型。新能源和清洁能源发电量占比达到23%；非化石能源消费占一次能源消费比重超过10%；稳妥推进煤电项目“上大压小”，完成煤电机组“三改联动”1600万千瓦。推动大型气田规模化建设。加快郑庄5亿立方米、临兴10亿立方米、大宁吉县深部煤层气等重点产能项目建设，推动临兴气田三气共采快速发展，沁水盆地北部新区块探采一体化实质性突破，确保大气田持续高产。加快电力基础设施建设。推动宁武、左权新能源汇集站、晋中介休、运城稷山500千伏电网等项目开工建设，加快大同—怀来外送通道前期工作，扩大晋电外送能力。争取今年新增公共充电桩3万台。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 06 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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