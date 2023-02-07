本报南昌2月6日电 （记者周欢）6日，江西省市县三级重大项目协同联动开工暨2023年“项目大会战”动员大会在南昌举行，宣布一季度开工项目1234个，总投资1.18万亿元；今年江西省省级层面重点推进投资亿元以上的大中型建设项目3558个，总投资4.57万亿元，同比增长20.5%。

从项目结构上来看，3558个大中型项目主要包括4个方面：交通、能源、水利、信息、市政等基础设施领域大中型项目854个；机械制造、电子信息、光伏锂电、生物医药、钢铁有色、石油化工等产业升级项目1624个；教育、医疗卫生、文化体育等公共服务项目870个；节能减排和循环经济、污水垃圾处理及其他生态环保等项目210个。

江西省发改委负责人介绍，今年江西将持续打好工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务等六大领域“项目大会战”，推进城市棚户区改造、“大交通”、大南昌都市圈轨道交通、水利领域基础设施建设“四大攻坚行动”。

2022年以来，江西一大批重大项目开工建设、建成投运，重大项目建设进展总体顺利。3455个省大中型项目完成投资1.48万亿元，占年计划的125.6%；606个省重点项目完成投资5989亿元，占年计划的130%。全省固定资产投资增长8.6%。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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