人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江西1234个重大项目开工

总投资1.18万亿元

2023年02月07日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南昌2月6日电  （记者周欢）6日，江西省市县三级重大项目协同联动开工暨2023年“项目大会战”动员大会在南昌举行，宣布一季度开工项目1234个，总投资1.18万亿元；今年江西省省级层面重点推进投资亿元以上的大中型建设项目3558个，总投资4.57万亿元，同比增长20.5%。

　　从项目结构上来看，3558个大中型项目主要包括4个方面：交通、能源、水利、信息、市政等基础设施领域大中型项目854个；机械制造、电子信息、光伏锂电、生物医药、钢铁有色、石油化工等产业升级项目1624个；教育、医疗卫生、文化体育等公共服务项目870个；节能减排和循环经济、污水垃圾处理及其他生态环保等项目210个。

　　江西省发改委负责人介绍，今年江西将持续打好工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务等六大领域“项目大会战”，推进城市棚户区改造、“大交通”、大南昌都市圈轨道交通、水利领域基础设施建设“四大攻坚行动”。

　　2022年以来，江西一大批重大项目开工建设、建成投运，重大项目建设进展总体顺利。3455个省大中型项目完成投资1.48万亿元，占年计划的125.6%；606个省重点项目完成投资5989亿元，占年计划的130%。全省固定资产投资增长8.6%。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 06 版）
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：张灯结彩照“东极” 火树银花耀龙江
　　2月5日晚，零下二十摄氏度的黑龙江抚远滨江公园，一场元宵节烟焰火秀精彩上演，吸引了市民和游客驻足观赏。 抚远市隶属于黑龙江佳木斯市，是我国陆地最东端的县级行政区，处于黑龙江、乌苏里江交汇的三角地带，东、北两面与俄罗斯隔江相望。…
提振发展信心 多地出台措施激发民营经济活力
　　“组织起来，把当前工作做好，把长远事情做对。”这是河北省数字经济联合会会长吴显国在保定市满城区抓项目促投资优环境暨民营经济发展大会上的发言。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部