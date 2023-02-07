本报兰州2月6日电 （记者赵帅杰）记者从甘肃省交通运输厅获悉：今年甘肃将全面加快交通项目建设，一季度交通运输固定资产投资计划安排134.3亿元，预期同比增长16.2%，确保全年交通运输经济运行“开门红”，实现量的合理增长和质的稳步提升。

据介绍，甘肃纳入一季度调度的重点项目主要有渭武、武九、彭大、兰州北绕城东段、合赛5条国家高速公路项目，临大、临康广、安临、打庆、通定、兰永临、永大、合昌等19条省级高速公路，以及清傅、傅苦、太华、庆阳过境段、辘白、华二等22条国道。

锚定“月月有增长”的目标，今年1月份甘肃公路项目已完成投资11.7亿元，同比增长3.1%，其中高速公路建设项目投资占比达到61.5%。按照“跳起摘桃”的原则，全省交通系统加压奋进，全年预安排公路水路及机场固定资产投资计划1206亿元，其中公路水路投资1146亿元、机场投资60亿元。

今年甘肃确定了实现8个县通高速公路的奋斗目标，到年底，全省通高速公路的县区将达到80个。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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