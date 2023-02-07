祁嘉润

“国际首次！中国空间站种出的水稻种子回家了。”这是前段时间登上网络热搜的一则新闻。经历120天空间培育生长的水稻种子，随神舟十四号载人飞船一同平安返回地球。正是在那一天，我们萌生了做这样一篇报道的想法，想更近距离去观察一粒种子的世界。

从茫茫太空到千里沃野，从实验室里的紧张忙碌到南繁基地的精心管护……当我们走进种子的世界就可以发现，每一个为之忙碌的身影背后，故事正在发生。这些身影，普通却坚韧；这些故事，平凡却深情。

五谷者，万民之命，国之重宝。对于普通读者而言，通过记者细致的笔触，了解一粒种子从创制材料，到育种、制种的繁复过程，可以感受到碗中每一粒不足0.1克的米粒，其实有着重若千钧的分量。

这是科技的分量。DNA提取、基因分析、分子标记做检测……从传统杂交到结合分子育种辅助再到普遍采用基因组技术，越来越强大的科技力量，让培育优质良种有了更多元的手段。

这也是坚守的分量。试验田里年复一年、日复一日，不断杂交组合尝试、不断推翻过往从零开始，农业科技工作者前赴后继的辛勤付出，让我们对未来更有信心、更有底气。

这更是梦想的分量。种子，常常被赋予希望的寓意。育种助理石义涛、实验室负责人张小波、制种专家王仕明……无数为培育良种而奋斗的普通人，他们把梦想寄于田野，以科技为犁奋力耕耘，用信念为源不懈浇灌，守得粮稳天下安。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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