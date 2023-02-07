本报记者 赵 鹏 孙海天

2月6日上午，海南自由贸易港建设项目2023年度第一批项目集中开工仪式在海口江东新区举行。本次集中开工项目共167个，总投资597亿元，开工数量为历次集中开工活动中最多。这也是海南新春伊始开好局、起好步，聚焦产业、坚持高质量发展的一个缩影。

车间内机器轰响，流水线上像米粒般的全密度聚乙烯粒子滚滚而出。“自今年1月1号，聚烯烃4套工艺装置已全部实现一次试车成功。我们现在正力争本月10日乙烯装置投料、15日全流程贯通，正式全面投产！”海南炼化副总工程师、生产经营部经理董昌宏介绍，仅用时6个月，百万吨级乙烯项目就高质量建成投产。

今年，海南提出各市县、各厅局要以“月月追踪项目进度、干部沉底企业服务”的精神，重点围绕全岛封关运作，盯紧大项目、开展大招商，加快打造现代产业体系建设，全力推进高质量发展。

海口强化项目储备和产业招商，为提速厚积能量。为迎接3月份的验收，海口空港综保区内的航空发动机维修基地一期项目正进入每天16小时以上、连续3个月的抢抓施工。“项目建成投产后将为海口临空产业发展奠定基础。”海口综保区管委会相关负责人表示。2022年，海口组建项目谋划专班，其中包括4个产业招商专班和10个细分行业招商小组，组建4个驻外招商分局，累计签约产业项目103个、金额632.4亿元，签约落地率、项目开工率、投资完成率、项目投产率排名全省第一。

三亚深化极简审批，助推速度提升。新春伊始，三亚中央商务区管理局为园区企业海南信创投资开发有限公司核发了三亚首张“基坑支护和土方开挖”施工许可证。“以往拿到土地后，建筑工人、设备机械必须在现场待命，等领到整个项目施工许可证才能开工，至少要等三四个月。现在可以按施工进展顺序分阶段申领施工许可证，大大缩短了工期，减少了成本。”项目负责人说。

春节前后，海南招商活动此起彼伏。早在1月10日，海南自贸港园区首个在美专场推介会——博鳌乐城国际医疗旅游先行区首场境外政策推介会在美国加利福尼亚州举行，吸引来143家药械企业。大年初五，海口复兴城举办推介会，为来琼的约30名中欧国际工商学院校友企业家、高管推介海南自贸港。春节假期最后一天，海南国际经济发展局招商小分队出发赴香港，近日又转赴印尼、越南开展为期4天的经贸交流活动，为第三届消博会开始全球招商。据海南省商务厅初步统计，今年，海南各厅局和市县、园区将举办超200场招商活动。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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