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天津跨境电商业务快速发展

去年出口额同比增长超15%

2023年02月07日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报天津2月6日电  （记者李家鼎）记者从天津市商务局获悉：2022年，天津深入推进中国（天津）跨境电子商务综合试验区建设，跨境电商业务快速发展。全市实现跨境电商进出口额超过150亿元，同比增长超过5%，其中出口额超过110亿元，同比增长超过15%。

　　积极探索新业态新模式，推出“跨境电商+离岸贸易”一站式外汇结算创新，解决了企业供应链支持及合规结算问题。以高新区、红桥区、经开区3个跨境电商示范园区为载体，建立众创中心、本地化服务中心等孵化平台。创新园区服务模式，增强配套服务能力，目前已注册落地企业180余家，新增就业超过1600人，实现贸易额超过20亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月07日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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