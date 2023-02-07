本报重庆2月6日电 （记者王欣悦）记者获悉：重庆去年全年引进人才6.3万人，同比增长6.8%；新招博士后1066人，同比增长5%；全市专技人才218万人，高、中级职称占比达50%；全市技能人才503万人，高技能人才占比增至31.4%。

通过建设“智能+技能”数字技能人才培养试验区，重庆培育数字技能人才5万人，全市数字技能人才达到66万人；实施“满天星”行动计划，引进软件和信息服务业急需紧缺人才5000人。为留住人才，重庆拓展“英才渝快办”，建成4个英才服务示范港，人才服务事项增至69项，累计发放英才服务卡1.25万张。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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