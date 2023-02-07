新华社长沙2月6日电 （记者周楠）对新晋“湖南制造业100强企业”榜单且营业收入、税收贡献增幅超过10%的企业最高奖励500万元……这是记者6日从湖南省政府了解到的湖南“稳增长20条”的部分内容。

湖南目前出台了关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策，围绕促进消费恢复升级、保持投资稳定增长、推动外贸扩容提质、培育壮大产业动能、全力帮扶实体经济等五个方面，出台了20条政策措施。

这些政策措施包括加大促消费活动和消费补贴力度，加大对重点领域消费的支持引导，加快推进新消费场景和平台创建，加大对商贸企业和品牌支持力度；加大招商引资力度，盘活存量资产资源；支持外贸企业抓订单、拓市场，鼓励外贸业态创新发展；加强市场主体培育，支持企业技术创新，支持重点产业发展；加大金融支持力度，加大财税支持力度，助力企业稳岗拓岗等。

其中不乏“真金白银”的资金支持，包括对新获评国家制造业单项冠军的申报主体给予100万元奖励；对首次进入全国电子信息、软件、互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术产业百强企业给予100万元奖励；对新获评的国家级服务型制造示范企业（平台、项目），最高给予200万元奖励；对新晋“湖南制造业100强企业”榜单且营业收入、税收贡献增幅超过10%的企业最高奖励500万元；对新获批的国家级专精特新重点“小巨人”企业三年最高给予600万元奖补支持等。

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经