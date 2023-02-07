本报记者 李 婕

1月31日，“回归家乡·投身自贸港”春节返乡人才对接会在海南省海口市海南迎宾馆举行， 教育、管理、财务、医疗医药等行业的不少外资企业参加招聘。

苏弼坤摄（人民视觉）

各地对外资企业精准施策，保产业链、供应链运转通畅。图为位于江苏海安经济技术开发区的西蒙电气海安生产基地内，工作人员正在生产线上忙碌。

翟慧勇摄（人民视觉）

一家跨国企业在选址研发中心时会考虑哪些因素？为什么越来越多外资研发中心落户中国？随着中国高水平对外开放不断推进，“研发”成为观察外资在华兴业发展的一个重要维度。

近日，国务院办公厅转发商务部、科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》（以下简称《措施》），推出支持开展科技创新、提高研发便利度、鼓励引进海外人才、提升知识产权保护水平等方面的系列举措。这将进一步加大对外资研发中心的支持力度，促进外资更好地参与中国创新驱动发展战略，共享高质量发展带来的机遇。

“一大批外资研发中心快速成长，在北京、上海、粤港澳大湾区加速聚集”

去年年底以来，全国各地多个重大外资项目签约落地，其中外资研发中心尤为亮眼。

今年1月，施耐德电气关键电源创新实验室在上海正式启动运营，全面支持电源、储能等关键技术产品的全球研发。“中国拥有良好的创新环境、丰富的人才资源和生态伙伴资源，这些因素都吸引我们在中国持续投入。”施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正说。

去年12月，雅诗兰黛中国创新研发中心正式揭幕，这是雅诗兰黛集团在全球首家集研究、配方、包装和工程等于一体的综合性研发中心。雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官樊嘉煜说，将加大创新研发，为中国消费者带来更多贴合需求和审美的新品。

“一大批外资研发中心快速成长，特别是在北京、上海、粤港澳大湾区三大国际科技创新中心呈现了加速聚集的态势。”科技部成果与区域司副司长吴家喜说。

外资研发中心发挥着哪些独特作用？

——吸引聚集高端创新要素。外资研发中心是外资企业吸引聚集国内外高端人才的重要平台，也带动了企业研发投入的快速增长。2012年到2021年，中国规模以上外商投资工业企业研发人员的全时当量从59.5万人年增加到71.6万人年，增长20.4%；中国规模以上外商投资工业企业研发投入从1763.6亿元增加到3377.4亿元，增长91.5%。

——促进带动高水平创新活动。2012年到2021年，中国规模以上的外商投资工业企业有效发明专利数从6.8万件增加到24.1万件，增长255.2%。外资研发中心在基础前沿领域具有较强的创新能力，不仅有力推动了外资企业产出高质量的创新成果，也促进了中国各类创新主体加速研发创新的步伐。

——发挥国内外创新网络的互通互鉴作用。近年来中国在信息、生物医药、新材料、新能源等领域聚集了一批高水平外资研发中心，推动中国加速融入全球产业链创新链。

“外资研发中心是我国科技创新体系的重要组成部分，对引进国际前沿技术和高端人才、提升产业技术水平和科技创新能力作出了积极贡献，也有力推动了全球产业链创新链高速发展。”商务部部长助理陈春江说。

“以更大的力度和更实的举措支持外资研发中心发展”

“越来越多外资企业在中国设立研发中心，说明中国市场的重要性在提升。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员聂平香对本报记者说，市场是外资设立研发中心所看重的，同时，人才等资源要素、知识产权保护力度、营商环境等条件也至关重要。

陈春江介绍，在政策制定调研过程中，外资研发中心提出了一些共性的发展诉求，比如提高外籍人员工作便利度、获得金融支持、有更多机会参与政府项目、加大知识产权保护力度等。

为此，21个部门研究提出了支持开展科技创新、提高研发便利度、鼓励引进海外人才、提升知识产权保护水平等4方面16条政策举措。“这些举措都是助力外资研发中心更好在华发展的实招、硬招。”陈春江说。

例如，围绕上述外资研发中心的共性诉求，《措施》提出允许以团队为单位申请工作许可和工作类居留许可，给予告知承诺、容缺受理等便利；推动海外人才跨境资金收付便利化；鼓励金融机构为外资研发中心科技创新、从事基础和前沿研究提供金融支持等。

在许多外企重视的科技创新方面，新政明确要加强对外资研发中心申请认定高新技术企业等的指导，为外资研发中心设立和运营提供更加高效精准的服务；支持依法使用大型科学仪器、科技报告和相关数据等，为外资研发中心开展基础研究和关键共性技术的研发提供有力的条件支撑。据了解，相关部门还将推动国家高新区、国家自主创新示范区在土地、产业、人才、宜业宜居环境等方面做好政策支持和服务保障。

“下一步，将以更大的力度和更实的举措支持外资研发中心发展，鼓励和引导在北京、上海、粤港澳大湾区、成渝、武汉、西安等区域创新高地布局建设更多的外资研发中心。”吴家喜说。

据介绍，商务部还将通过外贸外资协调机制重点外资项目工作专班，向有关外资企业、外国商协会“一对一”推送宣传材料，让相关企业能够了解政策、用好政策。

“持续促进外资稳存量、扩增量、提质量”

早在《措施》出台前，多地已积极开展外资研发中心认定、支持等工作。

2022年，上海新认定跨国公司地区总部60家，外资研发中心25家，截至2022年底，累计设立外资研发中心531家。北京也已认定英特尔、阿斯利康、日立等29家外资企业为北京市首批外资研发中心，近七成集中在信息技术、医药健康、人工智能等高精尖产业领域。

以研发中心为坐标去观察，可以看到近年来外资在华发展兴业的大趋势。

商务部数据显示，2022年，全国实际使用外资金额12326.8亿元，按可比口径同比增长6.3%，折合1891.3亿美元，增长8%，保持稳定增长。其中，大项目带动作用明显，合同外资1亿美元以上大项目实到外资6534.7亿元人民币，增长15.3%，占全国实际使用外资的53%，为稳外资提供重要支撑。

中国贸促会近期对160多家在华外资企业和外国商会的调研显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心，98.7%的受访外资企业表示将维持和扩大在华投资。不少外企负责人公开表示，随着一系列提振信心政策陆续出台，对2023年中国消费市场回暖、整体经济向好充满期待。

陈春江介绍，2023年将持续“促进外资稳存量、扩增量、提质量”。

扩大市场准入。积极推动合理缩减外资准入负面清单，进一步放宽准入门槛，加大现代服务业开放力度。支持自贸试验区、自由贸易港、服务业扩大开放示范试点、国家级经开区等开放平台先行先试，稳步扩大制度型开放。

强化政策支持。实施好2022年版《鼓励外商投资产业目录》，完善配套措施，确保优惠政策应享尽享，引导外资投向先进制造、现代服务、技术研发等领域，以及中西部和东北地区。落实好制造业引资、外资研发中心等专项政策，加强督促指导和效果评估，确保各项政策“落地开花”。

优化投资环境。深入实施外商投资法，保障外资企业平等进入市场，公平参与市场竞争。支持各地开展常态化“走出去”“引进来”招商活动，加快推进一批重点外资项目尤其是标志性外资项目的落地。

“新的一年，我们将深入做好外资工作，相信会有更多外国投资者看好中国、投资中国，实现更好发展。” 陈春江说。

(责编：牛镛、袁勃)

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