新华社石家庄电（记者冯维健、王民）记者近日从河北省交通运输厅获悉，2023年，河北省交通运输建设项目投资将安排1035亿元，助力京津冀交通一体化发展，交通建设投资额创“十四五”以来年度新高。

河北省交通运输厅党组书记、厅长宋仁堂表示，为助力京津冀协同发展当好开路先锋，今年，河北省将续建石港城际铁路等2个项目，总里程达304公里；新改建公路近9500公里，建成14条段、324公里普通干线公路；石衡高速等4条段、157公里的高速公路将在今年建成。

港口方面，河北省将新增港口通过能力2700万吨，建成唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程等2个项目。推动黄骅港自动装船系统建设，打造无人化智能煤炭码头；推动黄骅港与上海港等港口合作，支持石家庄国际陆港建设，加强国际航空货运能力建设，拓展至中亚、中东欧等国际货运航线。

宋仁堂表示，为全面拓展京津冀交通一体化深度广度，促进京津冀协同发展，河北省将积极推进雄安新区至北京大兴国际机场快线等项目建设，构筑京津雄及环京津1小时交通圈。推动建成密涿高速三河与平谷交界段、张涿高速西太路互通。构建环京地区定制快巴通勤服务网络，实现北三县跨区域通勤客运先行先试。推动京津冀陆海空港联盟高质量运行，深化京津冀机场群一体管理。

此外，河北还将继续加强雄安新区交通强国试点建设。推动容东片区数字道路整体化项目投用，开展自动驾驶和车路协同测试示范，打造雄安新区智能出行城市。促进容西、雄东分拨中心及配送中心投运。全线开工雄安新区起步区东西轴线通道资源综合利用工程，打造综合立体交通廊道。

宋仁堂表示，到2027年，“轨道上的京津冀”将基本形成，河北省会石家庄与各市高铁直达，京津雄实现30分钟通勤，全覆盖一体化公路网、环渤海现代化港口群和京津冀世界级机场群将基本形成。

(责编：王震、陈键)

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