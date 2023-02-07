原标题：财富、健康双重守护 平安人寿盛世金越尊享终身寿险传递金融温度

随着经济发展和人民生活水平的提高，更健康、更长寿、更高品质的生活已成为国民的共同追求。当前，居民个人健康管理的意识不断增强，健康也成为大众最为关注的话题之一。有鉴于此，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿” ）以“财富健康双守护 尊享生活有平安”为主题，推出一系列有温度的产品和服务，温暖守护客户财富与健康，助力客户抵御不确定性影响。

在线问诊、慢病管理，精心呵护客户健康

健康是人生的第一财富。做好个人健康“第一责任人”的意识愈发深入人心，公众的健康管理需求也随之上升。如何提供更为专业、更具价值的健康服务，成为市场关注的焦点。

保险行业与客户的健康幸福生活具备天然关联，保险提供的风险保障与客户的健康水平息息相关。平安人寿坚持以人民为中心，积极响应市场呼唤，依托平安集团医疗健康生态圈，为满足条件的客户提供覆盖“健康、亚健康、慢病、重病”等场景的“平安臻享RUN”健康管理服务。值得关注的是，盛世金越尊享客户享有其中的在线问诊、慢病管理服务，可更好地呵护个人健康。

在在线问诊方面，为满足广大客户需要，助力解决燃眉之急，平安人寿依托平安健康的自建资深医生团队，及时为客户提供7*24小时在线、60秒内响应的专业线上问诊，包括图文诊疗、健康咨询、用药就医建议、康复调理指导等，并可根据病情开具处方、送药上门，帮助客户尽快恢复，享受健康生活。截至2022年12月，该服务已累计问诊1.32亿次，累计开具处方2141万次，药品覆盖千种疾病类型、150余个城市，最快1小时内可闪送到家。

而在慢病管理方面，平安人寿和平安健康共同为寿险客户设计打造了慢病管理方案，组建了由“临床医师、国家注册营养师、资深健康管理师、心理咨询师”构成的“四师”专业团队，为客户量身定制个性化慢病管理方案，鼓励健康饮食、合理运动，通过实时监测、定期随访，帮助客户科学减重，稳定指标，预防并发症发生，养成健康生活习惯。截至2023年1月，已为90余万平安人寿客户提供服务，用户满意度达98.5%。

自推出慢病服务以来，平安不断收获类似的客户反馈，服务效果有口皆碑。锦旗、特产、手写感谢信、感谢视频……客户表达感谢的形式不一而足。通过有温度的服务，平安人寿精心呵护客户身体健康，守护客户品质生活。

聚合“产品+服务”，One Ping An生态传递平安温度

2022年8月，中国平安宣布升级公司品牌标识，传承并发扬“专业·价值”的核心文化理念。平安集团董事长马明哲在中报致辞中强调了平安文化的再升级：“大道至简，一个平安。我们倾力打造‘综合金融+医疗健康’的‘One Ping An’生态版图，实现‘一个客户、一个账户、一站服务’”。

依托平安集团的医疗健康生态圈，平安人寿打造“保险+健康管理”“保险+高端康养”“保险+居家养老”等服务模式。截至2022年前三季度，“平安臻享RUN”健康服务计划已服务约1644万客户，整体服务满意度达99%。这不仅是平安人寿在“保险+健康管理”领域的有效探索，更是“One Ping An”协作精神和生态效应的充分体现。

平安集团于2021年创新推出中国版“管理式医疗模式”，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合，为个人及团体客户提供“省心、省时、又省钱”的一站式医疗健康服务，赋能金融主业。截至2022年9月末，在平安近2.28亿个人客户中，有超 64%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务。同时，平安集团与医院、药店、体检机构、健康服务提供商等合作伙伴共同构建了医疗健康生态圈。截至2022年9月末，平安医疗健康生态圈已实现国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖，平安自有医生团队与外部签约医生的人数5万人，合作药店数约21.1万家。One Ping An生态之下，专业的“综合金融+医疗健康”产品及服务得以聚合，向越来越多的客户传递平安温度。

在人民生活水平提升、健康意识强化的当下，平安人寿积极践行“金融为民”理念，以客户需求为导向，不断深化供给端改革，加大有竞争力的产品供给，为客户提供更安心、更温暖的保险保障，深化“产品+服务”模式，满足客户健康管理和养老服务等一揽子需求。平安人寿正以有温度的产品和服务，助力客户守护财富与健康，承托稳稳的幸福。

平安人寿党委书记、董事长杨铮曾表示，险企只有真正把握未来市场发展机遇，牢固树立以人民为中心的产品、服务等理念，才能赢得未来。平安人寿将继续坚持以人民为中心，在平安集团新价值文化指引下，秉承“专业，让生活更简单”的理念，提供“省心、省时、又省钱”的产品和服务，传递金融温度，守护万家平安，共筑健康中国。

(责编：曹淼、李源)

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