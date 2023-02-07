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《国资报告》评论文章：准确把握“两个毫不动摇”方针

2023年02月07日13:38 |
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“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”习近平总书记在党的二十大报告中重申了“两个毫不动摇”方针，为我们在新时代坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

我们党坚持“两个毫不动摇”的方针一以贯之。党的十六大报告首次提出了“两个毫不动摇”方针；党的十九大把“两个毫不动摇”方针写入了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，作为党和国家的一项大政方针进一步确定下来；党的二十大从构建高水平社会主义市场经济体制的高度，强调了坚持“两个毫不动摇”方针。

正是因为始终坚持和完善基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”方针，有效地激发了市场主体活力，才形成了国有企业顶天立地、民营企业铺天盖地的发展态势，创造了中国经济发展的伟大奇迹，发展红利惠及14亿人民。实践证明，只有坚定不移坚持“两个毫不动摇”方针，才能始终坚持和发展中国特色社会主义，推动实现中国式现代化的宏伟蓝图。

新时代新气象，新局面新作为。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，我们必须深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深刻领会“两个毫不动摇”的重要意义，尤其是正确认识、准确把握“两个毫不动摇”之间的逻辑关系，并且在实践中全面、完整、准确地予以贯彻落实。针对极少数对国有经济和民营经济及其相互关系的模糊认识，甚至曲解误读，以及“国退民进论”“民营经济离场论”等错误言论，必须厘清认识、正本清源，更好地统一思想、凝聚共识，提振发展信心，形成发展合力。

“两个毫不动摇”有机统一、一体两面，要正确认识其内在统一性，绝不能对立起来、割裂开来。“两个毫不动摇”统一于社会主义现代化建设全局，贯穿于高水平社会主义市场经济体制。在以公有制为主体的前提下，公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，缺一不可。这是在理论和实践的反复淬炼中得出的历史性结论，也是全社会的共识。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，毫不动摇巩固和发展公有制经济，就是要继续做强做优做大国有资本和国有企业，提升国企核心竞争力，促进国有资产保值增值，发挥国有经济的主导作用和战略支撑作用；民营经济始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，就是要求我们坚持促进“两个健康”，健全产权保护制度和公平竞争机制，进一步优化市场化、法治化、国际化的营商环境，促进民营经济发展壮大。“两个毫不动摇”方针是一个整体，两者相互依存、不可偏废，既不能仅仅突出强调其中一个“毫不动摇”而忽略淡化另一个“毫不动摇”，也不能用一个“毫不动摇”去动摇另一个“毫不动摇”的地位，更不能将两个“毫不动摇”对立起来看待。任何割裂“两个毫不动摇”的认识和做法都是有害的，有可能严重打击市场主体的积极性和能动性。因此，对动摇公有制经济主体地位的言行、对影响非公有制经济健康发展的言行，都要坚决予以反对。只有全面把握“两个毫不动摇”方针，站位全局谋大局，才能坚持和完善基本经济制度、才能推动中国经济高质量发展。

“两个毫不动摇”相辅相成、相互促进，要正确认识其协同互补性，促进国企民企合作共赢、携手共进。社会主义市场经济是一个生态系统，国有经济与民营经济不是相互排斥、此消彼长的关系，而是相得益彰、合作共生的关系，国企民企分别作为独立的市场主体，又是合作共赢的关系。“国退民进”和“国进民退”都是伪命题，“国民共进”才是硬道理。经过多年改革，国有企业总体上已同市场经济相融合，在服务“国之大者”中发挥主导作用和战略支撑作用，优化布局结构，带动产业链上下游企业协同发展，助力中小企业纾困解难，成为践行国家意志、服务国家战略、履行社会责任的国家队和主力军；民营经济在我国经济社会发展中已经发挥着重要作用，民营企业走实业报国、主业立企的创新发展之路，不少企业已经成长为“专精特新”企业和“隐形冠军”企业，持续为国民经济发展注入澎湃动力。国有企业和民营企业发挥各自优势，深化合作取长补短，形成了创新链合理分工、产业链优势互补、价值链共建共享的良好格局，尤其是国有企业和民营企业通过积极推进混合所有制改革，在股权结构上互相融合，在产业链上互相支持，在创新和规范管理上互相借鉴，推进公有制经济与非公有制经济相互促进、和谐共生，进一步激发了高质量发展的新动能。因此，只有完整把握“两个毫不动摇”方针，推进国有经济与民营经济协同共进、共生共融，才能建立起“国民共进”的良好生态，发挥我国现代化经济体系独有的综合优势，开创国企敢干、民企敢闯的生动局面。

“两个毫不动摇”目标一致、规则相同，要正确认识其目标指向性，进一步深化改革、依法治企。坚持“两个毫不动摇”方针的最终目的，就是国有经济和民营经济共同发展壮大。而发展壮大的共同制度基础，则是中国特色现代企业制度，国有企业、民营企业都要成为现代企业。国企、民企作为平等的市场主体，在相同的制度规则下依法合规经营、公平有序竞争，共同发展壮大。国企改革三年行动高质量圆满收官，推动国有企业发生了一系列重大变革，党的领导党的建设得到根本性加强，中国特色现代企业制度更加成熟定型，灵活高效的市场化机制得以建立。构建高水平社会主义市场经济体制，必须继续深化改革，公有制经济重在“巩固和发展”，推动国有企业深化改革，解决市场化机制问题，进一步做强做优做大、提升国际竞争力，非公有制经济尤其是民营经济重在“鼓励、支持和引导”，加大政策支持、优化制度安排，解决治理规范化问题，引导民营企业规范治理体系加快高质量发展。国有企业要将国企改革成果制度化，着力完善中国特色国有企业现代公司治理，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，谋划新一轮深化国企改革行动，打造现代新国企，加快建设世界一流企业。同时，民营企业也要深化改革，对照高质量发展要求，建立健全现代企业制度，通过改革优化产权结构、规范治理结构、防范化解风险，转型升级，满足人民群众的多样化需求。在完善中国特色现代企业制度的基础上，要坚持依法治国治企原则，进一步细化落实优化营商环境的政策措施，从制度和法律上把对国企民企一视同仁平等对待的要求落下来，推动健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，形成长期稳定的发展预期，各类市场主体公开、公平、公正参与市场竞争，促进资源配置实现效益最大化和效率最优化，更好地满足人民群众对美好生活的需求，更好地参与国际市场合作与竞争。因此，只有准确把握"两个毫不动摇"方针，同向发力，做强做优市场主体、做大市场蛋糕，中国经济才能续写新的发展奇迹，才能行稳致远。

“两个毫不动摇”方针是建设新时代中国特色社会主义的重要保障，是中国经济实现高质量发展的重要基石。面对新形势、新任务，我们要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持和完善我国基本经济制度，正确认识、准确把握、认真落实“两个毫不动摇”方针，充分发挥制度优势，以经济建设为中心，坚持发展第一要务，遵循市场经济规律，弘扬企业家精神，团结奋发、勠力同心、勇毅前行、创新发展，聚焦构建新发展格局，合力促进中国经济高质量发展，携手应对共同挑战，向着实现中国式现代化的宏伟目标不断迈进。

来源：《国资报告》杂志

(责编：申佳平、陈键)
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