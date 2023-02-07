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长三角铁路建设全面复工 22个项目复工率超90%

2023年02月07日18:04 | 来源：新华网
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　　新华社上海2月7日电（记者贾远琨）记者7日从中国铁路上海局集团有限公司了解到，长三角铁路建设工程已全面复工，22个建设项目中的900余处施工点复工率超过90%，几万名施工人员投入到火热的铁路建设中来。

　　2023年，长三角铁路计划开通5个项目、开工5个项目，全力推进22个在建项目。春节假期刚过，不少建设项目就立即启动。在上海松江区沪苏湖铁路松江南站建设现场，175名工人紧张作业，确保今年11月具备铺轨条件。沪苏湖铁路是连接上海、苏州、湖州等城市的快速铁路通道，目前沪苏湖铁路全线11个项目部、2000多名施工人员已迅速投入到施工中。

　　上海至南京至合肥高速铁路是国家“八纵八横”高速铁路网沿江通道的重要组成部分。在上海市宝山区罗店镇施工现场，中铁十五局项目部工人正在进行上海特大桥340号墩桩基和沪苏通铁路二期42号墩桩基施工，挖掘机、混凝土运输车来来往往，现场一片忙碌景象。“我们春节期间不停工，125名工人坚守工地做好桩基施工作业。”中铁十五局项目部经理赵中华说，截至目前，上海特大桥已经完成8根桩基施工。

　　在长江北岸的上海至南京至合肥高铁通泰扬特大桥施工现场，中铁十四局项目部技术人员罗超正组织对553号墩桩基进行自检，反循环钻机的轰鸣声是复工忙的讯号。从1月14日起，该项目5天内相继完成首个承台浇筑和首个桥梁墩身浇筑。春节后，项目部赶工时、抢进度，已完成42根桩基施工，预计明年4月将完成所有桩基施工。

　　从浙西到皖南，从苏北到皖北，一个个铁路建设项目正在加紧推进。据悉，2022年，长三角铁路共有3个建设项目开通，6个建设项目开工，21个在建项目施工组织兑现率达95%，全年完成基建投资1089亿元。截至2022年底，长三角铁路营业里程达13749.7公里，其中高铁营业里程6700余公里。2023年“轨道上的长三角”将持续加快建设，服务地区经济发展。

(责编：胡永秋、白宇)
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