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全国“仿种子”清理取得阶段性成效

2023年02月07日20:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月7日电（记者于文静）农业农村部近期发布第三批非主要农作物品种登记撤销公告。自2021年以来，全国“仿种子”清理取得阶段性成效，依法有序清理向日葵、甜瓜、黄瓜等登记品种829个，种业市场得到持续有力净化。

　　这是记者7日从农业农村部了解到的消息。

　　近年来，农业农村部开展种业知识产权保护专项整治行动。同质化和“仿种子”问题，是专项整治行动的重点。一方面，农业农村部门聚焦分子检测位点差异、产量和抗性等重要指标，加快修订审定标准，大幅提高审定门槛；另一方面，加快开展已登记品种清理。

　　据了解，按照种业振兴市场净化行动部署，2021年农业农村部先期启动向日葵“仿种子”登记品种清理工作，到2022年7月分两批撤销向日葵登记品种359个；2022年又启动了甜瓜和黄瓜登记品种清理工作，接续开展第三批向日葵登记品种清理。同时，农业农村部加快修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，制定受理审查工作规范，压实省级管理主体责任，推进品种登记规范化、标准化、信息化建设。

　　下一步，农业农村部将按照深入实施种业振兴行动部署，继续依法有序、深入推进登记品种清理工作，加快健全非主要农作物品种管理制度，切实维护公平竞争，净化种业市场。

(责编：胡永秋、白宇)
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