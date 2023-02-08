本报记者 窦 皓

办理入住、收银结算、开具发票……在浙江湖州吴兴区西塞山度假区简隐民宿，前台服务员马巧琴虽然刚来不久，各项操作早已驾轻就熟。看着电脑后台持续走高的经营数据，民宿负责人赵丽敏笑得合不拢嘴。

赵丽敏说，春节假期，西塞山旅游度假区人气持续复苏，迎新春系列活动吸引了上海、杭州等周边地区的游客纷纷前来打卡，这里也成为吴兴区文旅消费最火爆的板块。可起初，面对大好机会，赵丽敏却犯了愁。

早在过年前两周，简隐民宿春节假期的预订率就持续上涨，甚至出现了“包栋”的情况，房间被全部订满。不过，受到前期疫情的影响，民宿员工到岗率较低。

“我们一定尽全力帮您解决困难。”吴兴区文广旅体局旅游促进中心主任陈剑是单位里纾困帮扶专班的一员。分到稳岗帮扶组的他，和妙西镇旅游办工作人员陈静在年前的上门走访中得知了赵丽敏的苦衷。

了解情况后，陈剑拨通当地一家人力资源服务企业的电话，为简隐民宿寻找对口工作人员。同时借助专班，他直接通过文广旅体局组织专业人士，为新招聘人员提供民宿管家的培训，确保其在短期内合格上岗。

“有想法更要有畅通的实现路径，我们鼓励干部自主探索，结合实际精准施策，营造出强发展、促提升的浓厚氛围。”吴兴区文广旅体局党组书记、局长代茹介绍。

春节假期，吴兴区累计接待游客81.65万人次，同比增长66.8%，比2019年增长7.5%；实现旅游收入9.39亿元，同比增长71.6%，比2019年增长22.1%。

“准备工作做充足，打好提前量，后面的事情才好办。”春节假期，常年在外招商的吴兴区选商引才八局局长曹亮，总算有空放了个假，可人却始终闲不下来。

项目选址调整、协助办理营业执照、协调周转住房……梳理完新近招引企业的需求清单，做好前期对接后，他的手机消息一刻不停。发微信、打电话、通邮件……曹亮说，除了做好招引项目的落地服务保障，还要与已经建立联系渠道的客商彼此增进了解、加深感情。

春节刚过，在位于吴兴区湖州现代物流装备高新技术产业园区的项目施工现场，塔吊林立，机械轰鸣，一派热火朝天。此前，土地问题一直影响项目进展，曹亮在规划等相关部门间来回奔波，专门制定了项目落地分析报告，在全区范围内寻找与该项目产业、厂房、生产要素、落地需求等相匹配的区块。最终，多方协调下，职能部门解决了用地供给事宜，各项工作正有序推进。

“我们要想企业所想，急企业所急。”负责招商工作5年，曹亮经验丰富。从制定行程方案，陪同企业考察，项目洽谈签约，到寻找土地、厂房、办公场所和办理各种手续等，他都全程参与，竭尽全力为企业提供优质服务。

招商先进个人、招商引才金牌能手……几年来，曹亮收获了沉甸甸的成绩，他经手累计签约产业项目31个，人才项目4个，投资总额达56亿元，是名副其实的“招商状元”。

目前，吴兴区一线招商员有125人，2022年招引亿元以上项目105个，实现服务业、制造业两个百亿级项目落地，创历史最好成绩。

“随着各类经营主体和政府心往一处想，劲往一处使，发展合力逐渐形成，助推区域经济高质量发展赶超。”吴兴区商务局局长钱伟忠说。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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