韩 鑫

助企纾困稳增长，全力以赴拼经济。推动“有为政府”与“有效市场”良性互动，形成共促高质量发展的强大合力

浙江开启“千团万企拓市场抢订单行动”，广东实施“粤贸全球”境外包机参展计划，四川“组团出海”赴欧洲拓市场活动成行……去年底以来，多个地方政府部门组织包机、全程服务，牵头企业奔赴海外开拓市场。参加展会、拜会客户、开展商务洽谈，通过难得的面对面交流，许多企业收获了新订单，感慨“收获满满”。这些“政府搭台、企业唱戏”的活动，既顺应了企业的迫切需求，也释放出“全力以赴拼经济”的强烈信号，有力助推了市场主体增信心稳预期。

疫情发生以来，全球产业链供应链面临重构风险，许多外向型企业受到不小影响。主动协调航班、开通绿色通道，推出展位补贴、给予配套资助，建立和完善商务人员出入境便利化服务保障机制……疫情防控进入新阶段，相关部门为企业“走出去”倾心服务、保驾护航，可谓正中所需、正当其时。

当前，国际环境复杂严峻，国内经济恢复面临不少挑战，需要我们继续发挥好政府作用，大力提振市场信心，推动经济运行整体好转。各地区各部门要切实担负起稳定宏观经济大盘的责任，敢想敢干、善作善成，为各类经营主体投资创业营造良好环境，激发各类经营主体活力。

组织企业“组团出海”之外，不少地方政府部门还推出了一系列助企纾困之举：有的推出线上服务平台，集中收集企业诉求，助力产销对接、产融对接、用工对接、产学研对接；有的简化审批，推动企业进行智能化、极简化改革，让企业多用时间跑市场、少费工夫跑审批；有的安排专项资金，化解企业融资难题……许多地区和部门积极发挥主观能动性，因地制宜地推出针对性强的措施，将为推动企业经营向好注入源源不断的动力，也能为宏观经济恢复回稳提供重要支撑。

拓市场、稳增长，需要企业自身奋发有为。笔者在浙江省走访时发现，那些在出海抢单中表现亮眼的外贸企业，往往都离不开技术创新和市场开拓的同步推进。当前，全球产业竞争更趋激烈，一些行业加快了优胜劣汰节奏。对企业来说，既要在经营上创新进取，有效挖掘市场潜力，也要在生产上转型升级，切实提升产品和服务的市场竞争力。“双轮驱动”，方能行稳致远、不断前进。

助企纾困稳增长，全力以赴拼经济。新年伊始，越来越多地方和部门已经行动起来，越来越多政策正落地见效。推动“有为政府”与“有效市场”良性互动，形成共促高质量发展的强大合力，必将不断提振亿万市场主体的前行信心，推动中国经济大船乘风破浪向前。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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