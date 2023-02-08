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2023年02月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　“机器人+”应用行动启动实施

　　本报电  日前，工业和信息化部等17部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。《方案》要求，聚焦制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心，开展“机器人+”应用创新实践。

　　（王  政）  

　　

　　非化石能源发电装机占比增至49.6%

　　本报电  中国电力企业联合会日前发布的报告显示：2022年，全国新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总发电装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点。从发电量看，2022年全国规模以上工业企业发电量8.39万亿千瓦时、同比增长2.2%，全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长16.3%和30.8%。中国电力企业联合会规划发展部主任张琳介绍，近年来全国风电、光伏发电平均利用率逐步提高，风电利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11个月的96.7%；光伏发电利用率由2016年的90%提高至2022年前11个月的98.2%。风电、太阳能发电已成为我国新增发电量的主要部分。

　　（丁怡婷）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月08日 18 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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