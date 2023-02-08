本报记者 宋豪新

“地上是公园，地下是商场。”不久前，四川成都武侯区天府大道的SKP开门迎客，当天就吸引了不少消费者前来探鲜“打卡”。“我们打造‘下沉式建筑’商业模式，通过科技、艺术和时尚相结合，为消费者营造多样化的时尚潮流消费场景。”成都SKP相关负责人说。

作为成都交子金融商圈引入的高端百货业态，成都SKP入驻了1300多个全球一线品牌，涵盖222个首店品牌。据悉，SKP还将从全球范围引进更多的时尚先锋品牌进入成都，让人在成都，即可“购全球”。

在一家面包店前，消费者排起了长队。店长殷霞表示，“这家店是我们品牌在四川的首店，公司非常看重成都的消费市场。”

“首店自带‘流量’，是拉动消费的新动能。”成都市商务局相关负责人表示，成都将“首店经济”作为建设国际消费中心城市工作的重要抓手，从引进首店、孵化首店再到输出首店，首店经济实现快速发展。《2022年中国首店经济高质量发展报告》显示，4年时间，成都新落户首店总数已超过2100家。

成都将打造消费新场景、培育消费新模式作为激发消费创新活力、释放消费潜力的重要举措，以丰富多彩的活动持续促进消费提质升级，满足城乡居民美好生活需求，激发市场活力，加快建设富有公园城市特质的国际消费中心城市。

海岛风餐桌、后备箱橱窗、帐篷……位于成都市锦江区的“三色路夜市”人气很旺。这个夜市拥有酒水、烧烤、咖啡、小吃等多种业态，成为年轻人热门打卡地。

“我们通过设立商户入市机制，统一登记、验证、入库、排位、分配区域等，既解决了以前存在的无序占位等问题，也紧抓这里的区位优势、人气流量，打造消费新场景。”成都市锦江区相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 19 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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