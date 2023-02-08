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2023年02月08日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　《老年人能力评估规范》国家标准发布

　　本报电  市场监管总局（国家标准委）近日发布《老年人能力评估规范》国家标准。据介绍，老年人能力评估，是由专业人员依据相关标准，对老年人个体的自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与等进行的分析评价工作。据此可以判断一个老年人生活能否自理、需不需要人照顾以及在哪些方面进行照顾等情况。市场监管总局（国家标准委）相关负责人介绍，下一步，将积极推动执行《老年人能力评估规范》国家标准，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系。

　　（欧阳洁）  

　　

　　中国信保支持发展外贸新业态

　　本报电  2022年，中国出口信用保险公司充分发挥支持保障和跨周期逆周期调节作用，支持发展外贸新业态新模式。全年中国信保实现承保金额8995.8亿美元，服务客户超17万家。中国信保积极拓展跨境电商、远洋运输等业务承保，短期出口信用保险全年支持新业态新模式、服务贸易出口195.6亿美元和71.3亿美元，分别增长13.9%和52%。通过借助共建“一带一路”、自由贸易试验区等重大举措，中国信保着力提升服务国家战略和规划能力，搭建数字化运营整体框架，服务效率进一步提升。

　　（展  蕾）  

　　

　　中粮福临门引入战略投资者

　　本报电  中粮福临门股份有限公司引入战略投资者签约仪式在北京举办。此次融资共募集来自社保基金等投资者的资金210亿元。中粮福临门成立于2020年，由中粮集团将旗下农粮板块核心资产注入组建。成立以来，中粮福临门着力打通国内外上下游产业链，努力用优质产品服务消费者美好生活。中粮集团相关负责人表示，此次福临门公司成功引入战略投资者，为福临门公司长远发展注入新动力。中粮集团携手战略投资人，持续聚焦主责主业，优化资源配置，进一步将福临门公司和中粮集团做强做优做大。

　　（王  珂）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月08日 19 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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