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全国“仿种子”清理取得阶段性成效 两年来依法有序清理问题品种829个

2023年02月08日08:40 | 来源：人民网
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人民网北京2月8日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，自2021年以来，全国“仿种子”清理取得阶段性成效，种业市场得到持续有力净化。

数据显示，截至目前，农业农村部共发布三批非主要农作物品种登记撤销公告，撤销向日葵、甜瓜、黄瓜、花生和辣椒登记品种829个。

据了解，按照种业振兴市场净化行动部署，2021年农业农村部先期启动向日葵“仿种子”登记品种清理工作，到2022年7月分两批撤销向日葵登记品种359个。

2022年又启动了甜瓜和黄瓜登记品种清理工作，接续开展第三批向日葵登记品种清理，并将这三种作物列入全国种业监管执法年活动打击假冒伪劣、套牌侵权的重点。

据农业农村部种业管理司相关负责人表示，2021年以来，通过抓问题品种“清库存”、抓制度源头“守入口”、抓市场监管“净出口”等措施，种业系统紧紧围绕种业振兴市场净化目标任务，切实保护了原始创新积极性，维护了公平竞争的种业市场秩序。

“下一步，将通过落实深入实施种业振兴行动部署，继续依法有序、深入推进登记品种清理工作，加快健全非主要农作物品种管理制度，切实维护公平竞争，净化种业市场。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：鲁婧、高雷)
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