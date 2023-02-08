张 强

原标题：远望号船队全面开启年度任务模式

红旗猎猎，汽笛悠扬。2月7日清晨，中国卫星海上测控部码头，停靠于此的远望7号船，正在按计划组织新年度的首次出航。

解缆绳、开侧推、打舵向……上午9时，随着航海员的一声令下，电航组李亚男立即行动，一边独立操纵着驾驶台各项仪器，一边通过对讲机与码头紧密联系，确保船舶安全离开泊位。

“右舵5，码头解首缆。”

“明白，5舵右，码头解首缆……”

转弯滑行的航迹，与江水交织激起波澜，巨轮雄伟的身姿在阳光下闪耀。在这位年轻人的操纵下，远望7号船缓缓离开母港，向着太平洋某海域进发。至此，远望号船队正式拉开新年度海上测控任务的序幕。

“新年度首航也标志着新征程、新起点。接下来，我将潜心钻研海图图纸，熟悉航海设备操作性能，练精驾驶技术，提高驾驶能力，保证我船安全平稳地抵达任务海区。”李亚男说。执行完任务的他依旧沉浸在穿峡过海的喜悦之中。

科技日报记者了解到，2023年新年伊始，远望号船队所属远望3号船、远望5号船和远望6号船3条船同时在外星夜兼程，创下了船队在外跨年船舶数量新的纪录。其中，远望5号船和远望6号船赶在了春节之前返航，而远望3号船则于元宵佳节之前刚刚抵达母港。

停靠码头期间，远望号船会根据任务、航线和航程的不同，对动力系统、航海系统出现的故障隐患进行彻底摸排检修，对影响试验任务的测控设备进行全面检查维护，为船舶安全航行和圆满完成海上测控任务提供良好条件。

“本航次为期一个多月，我们将经历船舶航渡、任务准备、实施和返港4个阶段。时间紧、任务重，因此我们在码头期间就提前熟悉电子海图、更新气象数据、制定主备用航线。”远望7号船综合计划部部长聂永来介绍，“面对后续海上作业时间长、温度变化幅度大、航线气象复杂多变等现实考验，我们还积极组织任务实施方案学习，加强设备维护和巡修巡检，扎实开展技术交流对话，周密组织跟星、放球及船内联调演练，组织岗位人员参试能力评测，全面提升参试人员能力水平。”

“我们船的海上测控团队平均年龄还不到30岁，但这样一支年轻的队伍，已经圆满完成多次重大任务。”远望7号船党委书记钱仲翔说，“作为新年度第一艘出航执行海上测控任务的远望号船，我们必将肩负起党和人民赋予的神圣使命，用必胜的信念、坚定的意志，跑出加速度、跑好第一棒。目前，各系统设备运行状况良好，全体船员精神振奋，远望7号船有信心有能力夺取新年度任务首胜！”

不在大洋执行任务，就在准备奔赴大洋执行任务的路上。

中国卫星海上测控部相关负责人介绍，此次远望7号船离港后不久，经过短暂休整的远望3号船、远望5号船又将相继出航。届时，远望号船队又是3艘船只同时在外执行任务。

(责编：申佳平、陈键)

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