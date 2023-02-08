人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

远望号船队全面开启年度任务模式

张 强
2023年02月08日08:55 | 来源：科技日报
小字号

原标题：远望号船队全面开启年度任务模式

　　红旗猎猎，汽笛悠扬。2月7日清晨，中国卫星海上测控部码头，停靠于此的远望7号船，正在按计划组织新年度的首次出航。

　　解缆绳、开侧推、打舵向……上午9时，随着航海员的一声令下，电航组李亚男立即行动，一边独立操纵着驾驶台各项仪器，一边通过对讲机与码头紧密联系，确保船舶安全离开泊位。

　　“右舵5，码头解首缆。”

　　“明白，5舵右，码头解首缆……”

　　转弯滑行的航迹，与江水交织激起波澜，巨轮雄伟的身姿在阳光下闪耀。在这位年轻人的操纵下，远望7号船缓缓离开母港，向着太平洋某海域进发。至此，远望号船队正式拉开新年度海上测控任务的序幕。

　　“新年度首航也标志着新征程、新起点。接下来，我将潜心钻研海图图纸，熟悉航海设备操作性能，练精驾驶技术，提高驾驶能力，保证我船安全平稳地抵达任务海区。”李亚男说。执行完任务的他依旧沉浸在穿峡过海的喜悦之中。

　　科技日报记者了解到，2023年新年伊始，远望号船队所属远望3号船、远望5号船和远望6号船3条船同时在外星夜兼程，创下了船队在外跨年船舶数量新的纪录。其中，远望5号船和远望6号船赶在了春节之前返航，而远望3号船则于元宵佳节之前刚刚抵达母港。

　　停靠码头期间，远望号船会根据任务、航线和航程的不同，对动力系统、航海系统出现的故障隐患进行彻底摸排检修，对影响试验任务的测控设备进行全面检查维护，为船舶安全航行和圆满完成海上测控任务提供良好条件。

　　“本航次为期一个多月，我们将经历船舶航渡、任务准备、实施和返港4个阶段。时间紧、任务重，因此我们在码头期间就提前熟悉电子海图、更新气象数据、制定主备用航线。”远望7号船综合计划部部长聂永来介绍，“面对后续海上作业时间长、温度变化幅度大、航线气象复杂多变等现实考验，我们还积极组织任务实施方案学习，加强设备维护和巡修巡检，扎实开展技术交流对话，周密组织跟星、放球及船内联调演练，组织岗位人员参试能力评测，全面提升参试人员能力水平。”

　　“我们船的海上测控团队平均年龄还不到30岁，但这样一支年轻的队伍，已经圆满完成多次重大任务。”远望7号船党委书记钱仲翔说，“作为新年度第一艘出航执行海上测控任务的远望号船，我们必将肩负起党和人民赋予的神圣使命，用必胜的信念、坚定的意志，跑出加速度、跑好第一棒。目前，各系统设备运行状况良好，全体船员精神振奋，远望7号船有信心有能力夺取新年度任务首胜！”

　　不在大洋执行任务，就在准备奔赴大洋执行任务的路上。

　　中国卫星海上测控部相关负责人介绍，此次远望7号船离港后不久，经过短暂休整的远望3号船、远望5号船又将相继出航。届时，远望号船队又是3艘船只同时在外执行任务。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：打造夜间消费场景 “千灯·秀”点亮千灯镇
　　2月5日晚，“千灯·秀”亮灯仪式在昆山市千灯古镇举行，精美的灯光秀吸引了众多市民和游客游览观赏。 据了解，千灯有着2500年的悠久历史，是顾炎武的故乡，也是昆曲的发源地，文化底蕴深厚、文旅资源丰富。…
正月十六全国发送旅客4340.9万人次 各地加强返岗返校运输保障
　　人民网北京2月7日电 （记者乔雪峰）2月6日（农历正月十六），春运已经进入第31天，当前正值春运返程高峰，营业性客运量和高速公路小客车流量高位运行，高速公路货车流量加速回升。 记者从交通运输部获悉，2月6日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4340.9万人次，环比增长19.8%，比2019年同期下降48.1%，比2022年同期增长38.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部