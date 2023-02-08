袁于飞

原标题：十二类基本气象数据对社会开放

中国气象局日前向社会发布新版《基本气象数据开放共享目录》（以下简称《目录》），包含12类52种气象数据和产品。新版《目录》中自主研发产品占比大幅提升。其中，中国气象局数值预报模式数据、实况和再分析数据、风云气象卫星数据等各行业需求最大最迫切的高质量、高价值数据和产品均纳入其中。

中国气象局预报与网络司副司长张洪政介绍，此次发布的新版《目录》，在2015年版本基础上进行了大幅升级。数据种类由5类17种扩充至12类52种，新增全球海洋气象数据、实况分析和再分析产品及台风海洋、强对流等天气预报产品等。

据介绍，随着技术不断升级，大批高质量、高价值数据产品进入《目录》，例如，可用预报天数最长8.2天的中国全球天气数值预报模式产品，以及填补我国再分析产品领域空白的中国全球大气再分析产品。《目录》中的数据产品时序更长，部分产品覆盖时间长度超过40年，能够为气候变化相关研究提供更有力的支撑。

据了解，新版《目录》数据服务将于2月15日正式上线。届时，用户可以通过中国气象数据网及其App、微信小程序获取各类数据产品。在获取数据的同时，用户还将收到一份数据服务码，相当于为每一位用户每一次数据需求匹配的气象数据身份证，包含数据提供者、使用者、内容、使用权限等信息，用于保障数据的权威性和获取使用的合法性，确保数据质量放心、使用数据安心。

此次发布的是新版《目录》的第一批数据和产品。据了解，2015年，中国气象局率先发布《基本气象资料和产品共享目录》。7年多来，累计支持各类项目11639项，其中国家重大科研项目6300项，支撑取得的科技成果超过4050项；累计向21个行业45.9万个注册用户提供了2055TB的气象数据。根据对1839个企业注册用户的问卷调查结果显示，气象数据为这些企业带来的直接或间接效益累计超过14.2亿元。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经