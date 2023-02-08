刘 琪

2月7日，国家外汇管理局（下称“外汇局”）公布2023年1月末外汇储备规模数据。数据显示，截至2023年1月末，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。

外汇局表示，1月份，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

对于外汇储备规模的变化，民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，1月份，美元指数下跌，全球债券和股票价格总体上涨。货币方面，美元汇率指数（DXY）下跌1.4%至102.1，非美元货币总体上涨。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数（Barclays Global Aggregate

Total Return Index USD Hedged）上涨2.3%；标普500股票指数上涨6.2%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模上升。

“当前外部环境复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国际金融市场依然面临较大波动性。但我国经济继续呈现稳固回升态势，内生动力不断增强，同时国际收支总体平衡，外汇市场运行平稳，有利于外汇储备规模保持基本稳定。”温彬说。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对《证券日报》记者表示，我国外汇储备规模已连续四个月回升，伴随着我国经济总体景气水平大幅回暖、筑底向好趋势日渐显现，中国经济发展基本面的长期向好和政策面的质效齐升，有利于人民币汇率稳中有升、跨境资本流入持续增长、外汇市场运行总体平稳、境内外汇供求保持基本平衡，为外汇储备规模保持总体稳定提供强有力的支撑。

(责编：申佳平、陈键)

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