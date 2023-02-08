原标题：我国下沉式城市再生水厂关键核心技术研究与工程应用取得突破

日前，中国环境保护产业协会 “2022年度环境技术进步奖”评选结果公示结束，由中国水环境集团牵头申报的“下沉式城市再生水厂关键核心技术研究与工程应用”成功入选2022年度环境技术进步一等奖，实现了两个“首次”——是该奖项设立以来，首次在水污染防治领域由企业牵头获得一等奖，首次以下沉厂技术成果获奖。

环境技术进步奖依据《国家科学技术奖励条例》面向全国设立，其中一等奖授予在环境科学技术上有重大创新，技术难度大，总体技术水平、指标等达到先进水平，得到广泛应用，取得重大环境效益，对推动经济发展和社会进步有重大意义和作用的项目。

该获奖项目由水环境集团牵头，联合北京工业大学、清华大学、北京建筑大学、中国科学院生态环境研究中心、四川省科学城天人环保有限公司、西原环保（上海）股份有限公司共同完成。项目申报团队在国内最早开展下沉式城市再生水厂的技术攻关与工程实践，承担“十三五”国家水专项唯一的下沉厂课题、发布国内首部下沉厂国家标准。

项目针对土地集约、环境友好、精准调控、资源回用的总体目标，在水、气、控、用4个方面开展了系统创新，将污水处理厂作为城市稳定的“第二水源”进行科学收集处理，由地上转为地下、集中转变为分布，彻底解决邻避问题，实现水资源、土地资源、绿色能源的高效利用，走出了污水治理创新之路。

项目成果获授权专利167项，包含论文35篇、全球首部地下再生水厂专著；入选国家先进污染防治技术目录3项，为国家发改委、科技部、工信部等五部委评选的国家基础设施绿色升级八项技术之一，参加了国家“十三五”科技创新成就展，总体技术水平国际领先。

目前，该项目成果已推广到全国22个省份，下沉厂数量国内第一，总规模超300万吨/日，国家级示范项目15项，涵盖水环境治理各类应用场景，推动了下沉厂在国内的大规模应用。中国已成为世界上下沉厂规模最大、数量最多的国家。

据中国环保产业协会介绍，2022年提名项目依然保持了较大的行业覆盖面和较高的技术水准，体现了我国环保产业科技创新实力，奖项目体现了我国环保产业的科技水平和对生态文明建设的贡献。（记者 马爱平）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经