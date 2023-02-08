原标题：强化专业 构建生态 上海农商银行全力支持科创企业高质量发展

日前，上海银保监局等八部门联合印发《上海银行业保险业支持上海科创中心建设的行动方案(2022-2025年)》及配套子方案(下称“1+2方案”)，提出“发挥上海金融资源集聚、科技创新策源、高端产业引领优势，到2025年末显著提高上海银行业保险业服务科技创新的支持力度和专业能力”的总体目标，为上海银行业科技金融发展指明方向。

上海农商银行贯彻落实“1+2方案”精神，出台《上海农商银行科技金融发展三年行动计划》，结合多年深耕科创领域的经验优势，以“鑫动能”科创服务品牌为重要抓手，计划至2025年末科技型企业贷款余额、科技型中小企业贷款余额均在2021年基础上实现至少翻一番，致力成为科技型企业的价值发现者、价值提供者、价值创造者。

截至2022年9月末，上海农商银行科技型企业贷款规模近700亿元，科技型企业贷款户数超2,400户，其中科技型中小企业贷款规模和户数占比分别为81%和96%。

构建专营体系，强化一个“专”字

随着上海科创中心建设的加速发展，专业化经营将成为商业银行科技金融发展必由之路。“1+2方案”更是将科技金融专营能力显著提升作为首要任务。

对此，上海农商银行迅速制定方案，结合行内本市首家科技金融专营支行——张江科技支行的成功运行经验，将以专业化经营、特色化考核、差异化授权为经营方针，构建多层级、全覆盖的科技金融专营机构体系，进一步强化金融服务科创企业的专业性。

组织架构方面，总行层面推进科技金融事业部制试点，支行层面将在张江高科技园区、漕河泾开发区等上海市重点科创金融试点集聚区域打造形成一批具有领先与示范作用的科技金融特色支行。

队伍建设方面，着力培养科技金融从业人员的投资远见、投行思维和伙伴意识，旨在打造一支兼有创新意识、研究能力、开拓思维的科技金融人才主力军。在包括集成电路、生物医药、人工智能等领域成立行研小组，深入打造“专业机构+专营团队+专家人才+专注科技”的科技金融服务内核。

丰富产品维度，做透一个“准”字

“专精特新”企业一直是上海农商银行的重点服务对象，截至2022年9月末，该行已服务全市超过30%的“专精特新”中小企业和近50%的专精特新“小巨人”企业。

这份成绩单与上海农商银行打造的“鑫动能”科创服务品牌密切相关。近年来该行契合“专精特新”企业等科技型企业共性特征及发展轨迹制定全生命周期金融服务体系，为“1+2方案”提出的“开展科技金融产品质效提升工程”打下扎实基础。至2025年末力争实现专精特新企业服务触达率达到100%，服务覆盖率达到50%。

自2019年推出、2021年升级以来，“鑫动能”聚焦科技型企业全生命周期陪伴，目前已形成科技金融+投行金融双轮驱动，梯度化、广覆盖的产品组合，为不同阶段、不同需求的企业提供精准服务。包括针对创业孵化期企业的“专精特新”中小企业贷、科创助力贷；为成长发展期企业推出“千家百亿融资计划”、“浦江之光”专项方案；为快速扩张期企业推出“引航贷”、科创票据等多类特色产品。

此外，该行响应“1+2方案”中提出做好知识产权质押融资服务工作的相关要求，提出至2025年末知识产权质押融资余额与户数在2021年基础上实现至少翻两番的目标。截至2022年9月末，该行知识产权质押融资贷款户数110户，质押融资余额约7.12亿元。今后该行将进一步探索知识产权融资新模式、质押资产新形式、融资渠道多样化、价值评估灵活性，充分发挥专利权、商标权、著作权、集成电路布图设计版权等核心知识产权的增信价值。

构建生态体系 营造一个“全”字

完善科技金融生态圈建设，为科技型企业提供良性成长沃土是实现科技金融与科技创新的协同发展的必要条件。

上海农商银行始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，根据科技型企业不同成长周期的发展特点构建“鑫动能”客户六维赋能体系，将以长期合作、互利共赢的态度，携手政府单位、园区平台、交易所、科研院所及高校、投资机构、证券公司、中介机构等合作伙伴搭建“1+N”合作平台，打造“鑫生态”。多方协力从产业整合、资源对接、机构引荐、辅导咨询、人才服务、金融科技等六大维度为“鑫动能”培育库企业提供全生命周期、多层次、差异化的赋能增值服务。

近年来，随着生态圈经营的不断深入和延展，越来越多企业获益于此。截至2022年9月末，“鑫动能”库内企业达655家，授信规模近550亿元，其中上市企业64家，1家企业处于已过会拟上市阶段，64家企业已进入辅导备案阶段。培育库科技企业孵化作用、高成长企业资本市场服务能力日渐显现。

A公司是协作机器人领域内的一家领军企业，技术实力雄厚。上海农商银行2020年与A公司的首次合作，正逢公司业务迅速扩张阶段。该行不仅为公司提供1000万元信贷服务，同时也将公司纳入“鑫动能”培育库名单，在其准备C轮融资期间，向其引荐知名投资方并洽谈成功，协助公司获得2.5亿元股权融资。之后，当公司启动D轮融资计划后，该行又协助办理外汇FDI登记，使企业如期获得数千万美元海外投资款。目前，企业已启动上市前股改程序，向资本市场跨出重要一步。

作为深耕本地，以科创金融服务为特色的商业银行，上海农商银行表示，将认真落实“1+2方案”要求，秉承“科创更前、科技更全、科研更先”的理念，持续探索科技金融发展新路径，聚力科技金融专营能力提升、科技金融重点示范推广、科技金融服务质效优化三大目标，切实提升科技型企业金融服务的获得感、幸福感和安全感，助推上海建设成为具有全球影响力的科创中心。

(责编：曹淼、李源)

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